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عمرو أديب: الدولة تقف على قدما وساق لنقل المومياوات الملكية.. فيديو

السبت 03/أبريل/2021 - 02:40 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
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داليا أحمد

قال الإعلامى عمرو أديب، إن الدولة بأكملها تقف على قدما وساق وبقلب رجلا واحد للإستعداد لنقل المومياوات الملكية لأنه بمثابة عروس العالم ومصر ، مضيفا أنه تم عمل بروفات كبيرة للموكب والتأكد من سلامة العربات.

أضاف عمرو أديب ، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية mbcمصر، أن هذا العمل سيكون نتيجة مجهود شهور كثيرة من الدولة حتى تظهر مصر بمظهر عالمى محترم يشهده العالم بأكمله، منوهًا قائلًا : أن هذا الحدث ردًا على الناس اللى بتكسر المأديف، كل ما يتعمل خطوة فى الحدث يتريقوا وإزاى هتجيبوا مسلة وتححطوها وإزاى هتنقلوا المومياوات دى والنتيجة،والنتيجة ستظهر اليوم.

تابع عمرو أديب، أن العالم فجأة بدأ يسأل عن تاريخ كل ملك وملكة سيتم نقلهم ويتعرفوا على تاريخهم وسر قوتهم وأعمالهم ويعود الاهتمام بالحضارة المصرية القديمة، لافتًا ان غدا مصر سينطبق عليها بيت الشعر الذى غنته أم كلثوم "وقف الخلق جميعا كيف أبنى قواعد المجد وحدى".

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