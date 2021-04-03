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رياضة

موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم والقنوات الناقلة

السبت 03/أبريل/2021 - 05:56 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره فريق آرسنال مساء اليوم السبت، ملعب الإمارات، معقل آرسنال، في الجولة الثلاثين من الدوري، ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وينتظر فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح خلال شهر أبريل، ستة مباريات نارية، أربع لقاءات في الدوري الإنجليزي، ومباراتان في دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإنجليزي

- آرسنال يوم السبت 3 أبريل على ملعب "الإمارات"

- أستون فيلا 10 أبريل على ملعب "آنفيلد"

- ليدز يونايتد على 19 أبريل  ملعب "إيلاند رود"

- نيوكاسل يونايتد على ملعب "آنفيلد"

دوري أبطال أوروبيا
ريال مدريد

يوم الثلاثاء القادم، 6 أبريل - والإياب على ملعب "آنفيلد"، يوم 14 أبريل.

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