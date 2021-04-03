موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم والقنوات الناقلة

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره فريق آرسنال مساء اليوم السبت، ملعب الإمارات، معقل آرسنال، في الجولة الثلاثين من الدوري، ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وينتظر فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح خلال شهر أبريل، ستة مباريات نارية، أربع لقاءات في الدوري الإنجليزي، ومباراتان في دوري أبطال أوروبا.