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فن

خاص .. أول تعليق من أحمد عز على مشاركته فى احتفالية موكب المومياوات

السبت 03/أبريل/2021 - 08:50 م
صدى البلد
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خالد صواف
أعرب النجم أحمد عز في أول تصريح له بعد مشاركته في احتفالية نقل المومياوات من التحرير إلى المتحف القومي للحضارات عن سعادته بالمشاركة في حدث كبير مثل ذلك .
وقال عز لصدي البلد :" حدث عظيم جدا وشرف لكل واحد شارك فيه ومر بجانبه " .

أضاف: " فخورين ببلدنا وفخورين بقدرة البلد على تنظيم حدث بالأهمية الكبيرة التى حظى بها .. تحيا مصر ".


وانطلق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مستقره الأخير، المتحف القومى للحضارة، ويضم 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون».

بدأت فعاليات الموكب بخروج أعداد غفيرة في مقدمة الموكب، صاحب ذلك الموسيقى العسكرية والأوبرالية التي تعزف مقطوعات في غاية الروعة، تقدمها العجلات الحربية، قبل أن تتحرك السيارات التي تحمل المومياوات في موكب مهيب.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، قبل وصول المومياوات الملكية إليه، رفقة كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وزوراب بولوليكاشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، وأودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو.
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