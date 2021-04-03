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رياضة

الدوري الإنجليزي .. مان سيتي يسقط ليستر بهدفين

السبت 03/أبريل/2021 - 08:59 م
صدى البلد
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أحمد هاني
فاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه ليستر سيتي، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كينج باور ستاديوم في الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي سيطر على أحداث النصف الأول من المباراة بشكل شبه كامل، حتى أنه هز الشباك في الدقيقة السادسة عن طريق لاعبه البرازيلي فيرناندينيو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل على سيرجيو أجويرو الذي أعاق رؤية شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي.

وفي الدقيقة 23، سدد كيفن دي بروين ضربة حرة مباشرة، ارتطمت بعارضة مرمى ليستر سيتي.

وفي الدقيقة 42، اخترق رياض محرز دفاعات ليستر سيتي، قبل أن يسدد تسديدة أرضية، تصدى لها شمايكل ببراعة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل جايمي فاردي هدفًا لليستر سيتي، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، ليذهب الفريقان لغرف تبديل الملابس والنتيجة السائدة هي التعادل السلبي.

في الشوط الثاني، استمرت سيطرة مانشستر سيتي، حتى نجح الفرنسي بنجامين ميندي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 58 بمجهود فردي رائع، قبل أن يسكن الكرة شباك ليستر بباطن قدمه اليمنى.

وفي الدقيقة 74، سجل البرازيلي جابريال خيسوس الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد تبادله الكرة مع رحيم ستيرلنج، ليحصد السيتيزينز نقاط المباراة الثلاث، ويقتربوا من حسم لقب البريميرليج.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 74 في المركز الأول، بينما توقف رصيد ليستر عند 56 نقطة في المركز الثالث.

وأصبح مانشستر سيتي بحاجة للتحصل على 11 نقطة فقط من مبارياته القادمة للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: بنجامين ميندي - روبين دياز - إيمريك لابورت - كايل والكر

خط الوسط: رودريجو - فيرناندينيو - كيفن دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز - سيرجيو أجويرو - جابريال خيسوس
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