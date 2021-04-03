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أخبار العالم

البحرين.. بيان مهم من الداخلية بشأن كورونا

السبت 03/أبريل/2021 - 09:26 م
البحرين
البحرين
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محمود نوفل
 
 أكدت وزارة الداخلية البحرينية، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا لتجنب زيادة الانتشار وارتفاع عدد الحالات القائمة، وذلك في ظل ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام الماضية.

وبحسب صحيفة الايام البحرينية؛ فقد شددت الوزارة في بيان لها  على أهمية دور أفراد المجتمع كافة في الالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع التعليمات الصادرة لمنع انتشار فيروس كورونا عبر البقاء في المنازل والخروج لقضاء الحاجات الضرورية. 

كما دعت الوزارة البحرينية أيضا الي ضرورة الالتزام بارتداء كمامة الوجه وتطبيق التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة واستمرار اختصار التجمعات على الأسرة الواحدة في المنزل والمحيط الاجتماعي في النطاق المعتاد والمحدود. 

وحثت الداخلية علي ضرورة تجنب المخالطة كونها من أهم الأسباب في انتشار الفيروس وزيادة عدد الحالات القائمة.
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