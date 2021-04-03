نسمة محجوب تكشف لـ"صدى البلد" كواليس مشاركتها في موكب المومياوات الملكية

عبرت نسمة محجوب عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه حفل موكب المومياوات، الذي أحيته بصحبة ريهام عبد الحكيم وأميرة سليم.





وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد": تواجدنا اليوم في هذا الحدث الكبير يزيدنا فخرا، وسعيدة لكوننا استطعنا ان نشرف بلدنا ونقدم ما نفتخر به طول العمر.





وحكت "نسمة" عن كواليس تحضيرها للحفل وقالت : عرفت أني مشاركة في هذا الحدث منذ شهر، وبدأنا البروفات على الفور، وأجرينا التدريب على الدخول والخروج، والفساتين والمكياج، وكل خطوة كانت محسوبة بالثانية لنتأكد اننا نسير في نفس خط الموكب ومع المزيكا، ونوهت ان الحفل يتم التحضيرات له منذ عام.





كما أضافت": "هذه ليست المرة الأولى التي أعمل فيها مع الموسيقار هشام نزيه، الذي قدم موسيقى الحفل، فقد جمعنا أكثر من عمل وأشعر بنفسي وأنا أغني الموسيقى التي يقدمها"، ونوهت ان هذه هى المرة الأولى التي تعمل فيها مع المايسترو الكبير نادر عباسي، واوضحت انه من أعظم المايستروهات في العالم، وأكدت انه يبذل مجهودا كبيرا لأنه يحب ما يقدمه.





وأشارت إلى انها كانت متخوفة ومتوترة بسبب ان الحفل يذاع أمام العالم كله.



