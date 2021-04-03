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توك شو

وزير الآثار: اكتشفت غلطة في الفيلم الترويجي وعِدته وشوفته 30 مرة قبل العرض..فيديو

السبت 03/أبريل/2021 - 11:01 م
وزير الأثار
وزير الأثار
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التوك شو
كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن متابعته لردود الأفعال الدولية الخاصة بموكب نقل المومياوات الملكية مع الوفود المشاركة في الحفل، مؤكدًا أن الحدث كان عالميا ومحترما، معقبًا: "سعدت باستقبال الرئيس لملوك مصر".

وتابع "العناني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "الناس كلها كانت بتقول وخايفة أننا نعمل حدث وحفل بلدي.. وكنت بقلهم اطمنوا هنعمل حاجة محترمة"، مشددًا على أن كل تفصيله في الحفل لها معنى جيد، إذ أن الجو الخاص بالحفل له معنى كبير بقيمة الملوك.

وأوضح أنه واجه أزمة صباح اليوم، متابعًا: "النهاردة الصبح اكتشفت غلطة في فيلم جهود الدولة.. وتم إعادة الفيلم وخلص الساعة 5 وعدته 30 مرة".
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