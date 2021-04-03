العناني: دخلنا كل بيت فى العالم بعظمة أجدادنا .. وهذا موعد افتتاح القاعة المركزية للجمهور

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن المتحف القومي للحضارة المصرية لاقى استحسان جميع الحضور، وموكب المومياوات الملكية أظهر القاهرة بشكل حضارى، مضيفا أن جميع جهات الدولة قامت بالعمل العظيم لإخراج مصر بشكل حضارى يظهر جمالها.





وأضاف "العنانى" خلال لقائه فى برنامج"مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" أن بذلك الحدث وما به من حضور كلا من رئيس الجمهورية و مدير منظمة اليونسكو و مدير عام منظمة السياحة العالمية، سيعى كل طفل و طفلة قيمة حضارته و تاريخه و يخلق لديهم الفضول للقراءة و المعرفة أكثر عن التاريخ، وذلك هو الهدف الأساسي من فعاليات اليوم.





أوضح "وزير السياحة والآثار " أنه تم نقل المومياوات بشكل محترف للمحافظة عليهم وسيتم التعامل معهم على مدار أسبوعين فى منطقة استقبال الآثار، منوها إلى أن القاعة سوف يتم افتتاحها للجماهير يوم ١٨ من أبريل الجارى، و القاعة المركزية جاهزة لاستقبال الزائرين غدا من الساعة ٩ صباحا.





وأبدى الدكتور خالد العناني سعادته بحضور الرئيس السيسي اليوم و أيضا كلا من رئيس الوزراء و مدير منظمة اليونسكو و مدير عام منظمة السياحة العالمية ووزيرى السياحة السعودى و اليوناني، متمنيا انتهاء أزمة كورونا عند افتتاح المتحف الكبير، و إقامة حفل ضخم فى شوارع القاهرة يحضره جميع الشعب المصرى لاسعادهم مؤكدا أنه يشعر بالسعادة من تفاعل المصريين منذ عدة أيام عن هذا الحدث على مواقع التواصل الإجتماعي .





و تابع : «أقدم الشكر لكل الذين شاركوا فى التجهيزات منذ فترات طويلة و ما قاموا به من جهد»، مضيفا أن المتحف توقف منذ عام ٢٠١١ و لم يكن هناك أمل لافتتاحه و ما حدث سوف يساهم فى عودة السياحة واصفه بأنه أفضل دعاية و ان الحدث دخل اليوم كل بيت فى العالم،مؤكدا أنه قام برفض مبالغ مالية من عدة قنوات لعرض ذلك الحدث حصريا.