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الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة: مديرة اليونسكو أشادت بتطوير المتحف والمناطق المحيطة به

السبت 03/أبريل/2021 - 11:57 م
مديرة اليونسكو داخل
مديرة اليونسكو داخل المتحف القومي للحضارة المصرية
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ندى رأفت

قال الدكتور أحمد غنيم ، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية ، إنه يشعر بالفخر كونه مصري ، ويشعر بالمسئولية الشديدة ، معقبًا : " مسئولية كبيرة إن ربنا يضعني في هذا المنصب وذك التوقيت ، ولكن فخورون بما حدث في موكب المومياوات الملكية " .


وأضاف " أحمد غنيم " في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن متحف الحضارة شهد أعوام كثيرة من الجهد والتعب والصعوبات ، مشيرًا إلى أن كان هناك متابعة دائمة من القيادة السايسية برئاسة الرئيس السيسي .


وتابع الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة ، أن الرئيس السيسي قدم الدعم اللازم لإكمال هذا المشروع الضخم ، بالإضافة إلى الدعم الذي تلاقاه من جميع هيئات الدولة من أجل إخراج هذا الحدث بهذا المنظر العظيم حضاريًا على مستوى مصر ،و على مستوى العالم بأكمله ، مؤكدًا :" كل أجهزة الدولة دعمت المتحف " .


وأكمل " غُنيم " ، أن مديرة هيئة اليونسكو ، وأمين عام منظمة الصحة ، أشادوا بالتطور العظيم الذي حدث في المتحف والمناطق المحيطة ، وبموكب المومياوات الملكية ، معقبًا : " أن المتحف مفتوح من بكرة أمام وسائل الإعلام وعامة الشعب ، ولكن المومياوات سيتم عرضها يوم 18 من شهر إبريل " .

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