الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة: مديرة اليونسكو أشادت بتطوير المتحف والمناطق المحيطة به

قال الدكتور أحمد غنيم ، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية ، إنه يشعر بالفخر كونه مصري ، ويشعر بالمسئولية الشديدة ، معقبًا : " مسئولية كبيرة إن ربنا يضعني في هذا المنصب وذك التوقيت ، ولكن فخورون بما حدث في موكب المومياوات الملكية " .





وأضاف " أحمد غنيم " في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن متحف الحضارة شهد أعوام كثيرة من الجهد والتعب والصعوبات ، مشيرًا إلى أن كان هناك متابعة دائمة من القيادة السايسية برئاسة الرئيس السيسي .





وتابع الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة ، أن الرئيس السيسي قدم الدعم اللازم لإكمال هذا المشروع الضخم ، بالإضافة إلى الدعم الذي تلاقاه من جميع هيئات الدولة من أجل إخراج هذا الحدث بهذا المنظر العظيم حضاريًا على مستوى مصر ،و على مستوى العالم بأكمله ، مؤكدًا :" كل أجهزة الدولة دعمت المتحف " .





وأكمل " غُنيم " ، أن مديرة هيئة اليونسكو ، وأمين عام منظمة الصحة ، أشادوا بالتطور العظيم الذي حدث في المتحف والمناطق المحيطة ، وبموكب المومياوات الملكية ، معقبًا : " أن المتحف مفتوح من بكرة أمام وسائل الإعلام وعامة الشعب ، ولكن المومياوات سيتم عرضها يوم 18 من شهر إبريل " .