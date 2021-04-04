زاهي حواس: اكتشاف أثري هام في الأقصر الخميس المقبل

قال الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار السابق، ان كل مصرى فخور بمشاهدة موكب المومياوات الملكية، والذي تم باحترافية شديدة، موضحا أن ذلك الحدث سيجنى ثماره ثقافيا وسياسيا وأثريا وسياحيا لمصر.





وأضاف "حواس" خلال مداخلة هاتفية على "القناة الاولى: " سوف نشاهد معلومات عن التحنيط والعالم الاخر واعتقاد المصرى القديم"، مشيرا إلى أنه قام بعمل أشعة مقطعية لكل المومياوات فى متحف الحضارة.





وأوضح أنه سيتم الإعلان عن كشف اثرى هام فى الأقصر يوم الخميس المقبل وسيستقبل الصحافة العالمية ويشاركه فى ذلك وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيرا إلى أن موكب المومياوات الملكية سيكون سبب عودة السياحة.





وأكد أن المصريين جميعهم فخورين بذلك الحدث المنظم واستقبال الرئيس للمومياوات، لافتا إلى أن المومياوات تعرض لأول مرة بطريقة حضارية تعليمية و انهم كانوا يعرضون من قبل بطريقة الإثارة و ليس التعليم .





واختم: لدينا سيمفونية رائعة وهى المتحف الكبير والذي سوف يكون بطله توت عنخ آمون ومتحف الحضارة وبطلته المومياوات الملكية ومتحف التحرير وما به من كنوز.. الإيمان بالعالم الاخر وفكرة البعث هى التى قامت ببناء مصر وان المصرى القديم نجح فى حكم مصر لانه قام بحكمها من خلال البعث وهو و الحق والعدل وسبب انجاح المجتمع هو اتباع مصر لذلك منذ أكثر من ٣٠٠٠ عام.