إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن موكب نقل المومياوات الملكية دفع كل صغير وكبير للتطلع والمعرفة بأثار وتاريخ مصر.





وأضاف وسيم السيسي خلال لقاء ببرنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " أن الملك تحتمس الثالث هو أول امبراطور في التاريخ وفي العالم ، ولم يُهزم في أي معركة ، مضيفًا أن خططه العسكرية تُدرس ، وتم الإستفادة بها في الحرب العالمية الأولى والثانية.





ونفى بعض الشائعات في الغرب التي تدعي أن تحتمس الثالث مثل الملك نابليون، مشيرًا إلى مقولة أمير الشعراء: "من أساء للأهرام في عزتها ، مشى إلى القبر مجروحًا".





وتابع السيسي، أن الملك سقنن رع هو الذي تقدم الموكب اليوم ، لأنه أقدم هؤلاء الملوك ، حيث إنه آخر ملك في الأسرة الـ 17 ، وابنه أول ملك في الأسرة الـ 18 الذي ساعد على تحرير البلاد وهو الملك " أحمس الأول " ، مشيرًا إلى أن زوجة الملك سقنن " إياح حتوب " هي من ساعدت في تكوين الجيوش ضد الهكسوس .

وكشف ، أنهم كانوا يصوموا شهر رمضان كاملًا ، وكانوا عند دخول رمضان يقولون : " وحوي ياوحوي إياحا أو إيوحا " ، حيث إن " إياحها " نسبة إلى زوجة سقنن " إياح حتوب " ، مؤكدًا أن الشعب قدسها في ذلك الوقت لدورها العظيم في مطاردة الهكسوس .

وأضاف ، أن كانت الحرب ضد الهكسوس ، شديدة للغاية ، لدرجة أن النساء أوقفوا الإنجاب في ذلك الوقت ، من شدة الحرب .