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إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:17 ص
الملكة إياح حوتب
الملكة إياح حوتب زوجة الملك سقنن رع
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ندى رأفت

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن موكب نقل المومياوات الملكية دفع كل صغير وكبير للتطلع والمعرفة بأثار وتاريخ مصر.


وأضاف وسيم السيسي خلال لقاء ببرنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " أن الملك تحتمس الثالث هو أول امبراطور في التاريخ وفي العالم ، ولم يُهزم في أي معركة ، مضيفًا أن خططه العسكرية تُدرس ، وتم الإستفادة بها في الحرب العالمية الأولى والثانية.


ونفى بعض الشائعات في الغرب التي تدعي أن تحتمس الثالث مثل الملك نابليون، مشيرًا إلى مقولة أمير الشعراء: "من أساء للأهرام في عزتها ، مشى إلى القبر مجروحًا".


وتابع السيسي، أن الملك سقنن رع هو الذي تقدم الموكب اليوم ، لأنه أقدم هؤلاء الملوك ، حيث إنه آخر ملك في الأسرة الـ 17 ، وابنه أول ملك في الأسرة الـ 18 الذي ساعد على تحرير البلاد وهو الملك " أحمس الأول " ، مشيرًا إلى أن زوجة الملك سقنن " إياح حتوب " هي من ساعدت في تكوين الجيوش ضد الهكسوس .

وكشف ، أنهم كانوا يصوموا شهر رمضان كاملًا ، وكانوا عند دخول رمضان يقولون : " وحوي ياوحوي إياحا أو إيوحا " ، حيث إن " إياحها " نسبة إلى زوجة سقنن " إياح حتوب " ، مؤكدًا أن الشعب قدسها في ذلك الوقت لدورها العظيم في مطاردة الهكسوس .

وأضاف ، أن كانت الحرب ضد الهكسوس ، شديدة للغاية ، لدرجة أن النساء أوقفوا الإنجاب في ذلك الوقت ، من شدة الحرب .

 

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