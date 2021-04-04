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فن

أخبار الفن.. حقيقة مشاركة نسمة محجوب بتترات رمضان.. عمرو يوسف يعلق على موكب المومياوات.. كمال أبو رية يعتذر لطليقته ماجدة زكي

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:13 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها.


كمال أبو رية: نجوميتي لا تتناسب مع موهبتي

قال الفنان كمال أبورية، إن ظهوره بمشهد الشورت الأحمر الذي نال العديد من التعليقات وتسبب في ردود فعل واسعة كان في مسلسل طائر الحب مع الفنانة فيفى عبده.

نسمة محجوب لـ صدى البلد: لا أشارك في تترات مسلسلات رمضان 2021

أكدت نسمة محجوب في تصريحات لـ صدى البلد أنها لم تشارك في تترات رمضان موسم 2021، حتى الآن، مشيرة إلى أنها صورت إعلان  يطرح في رمضا

عيد ميلاد علي الحجار| تزوج 6 مرات.. وهذا عمره الحقيقي

يوافق اليوم  4 أبريل، عيد ميلاد الفنان علي الحجار، الذي ولد في عام 1954، ويحتفل بعيد ميلاده الـ 67


عمرو يوسف عن موكب نقل المومياوات: منتشي من عظمة اللي شفته

أعرب الفنان عمرو يوسف عن سعادته باحتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، ونشر عبر حسابه الرسمى إنستجرام مجموعة صور من الحفل.


كمال أبو رية يعتذر لطليقته ماجدة زكي: سامحيني كنت صغير ومعنديش خبرة

قال الفنان كمال أبورية انه اثناء مشوار حياته الزوجية، تعرض  لظروف استثنائية أجبرته على الإنفصال من زوجته ماجدة زكي.

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