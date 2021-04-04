عرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سى"، تقريرا باسم "البيت الفنى ينظم 24 حفلا لفرق الفنون الشعبية والاستعراضية فى رمضان"، حيث أن ينظم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده 24 حفلا فنيا للفرق التابعة، حيث تقدم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية عروضها الفنية على مسرح البالون فى الفترة من 10 إلى 16 رمضان.





كما يقدم العرض المسرحى للأطفال على بابا والأربعين حرامى فى الفترة من 18 إلى 25 رمضان على مسرح البالون بالعجوزة.

كما تقدم فرقتا رضا والقومية للفنون الشعبية عروضها بقبة الغوري بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية وفي إطار فعاليات بور سعيد عاصمة الثقافة المصرية تقدم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية عروضها الفنية في الفترة من 21 إلى 23 أبريل الجارى.





وتنطلق عروض وفقرات السيرك القومي بالعجوزة بداية من 5 رمضان وتستمر حتى 28 رمضان.

وتشارك فرق القومية للموسيقى الشعبية، رضا للفنون الشعبية، القومية للفنون الشعبية، أنغام الشباب- شباب لايف وفقرات السيرك القومي في برنامج هل هلاك المقام على مسرح ساحة الهناجر بالأوبرا خلال الفترة من 7 إلى 19 رمضان ، وتعرض بقاعة صلاح جاهين بالعجوزة مسرحية تغريبة بنت الزناتي، الى جانب العرض المسرحي رمضان جانا على مسرح الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.