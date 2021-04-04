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منوعات

بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:58 ص
المغنية الأمريكية
المغنية الأمريكية ليدي جاجا
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هدير علاء
بعد مرور قرابة شهر على حادثة سرقة كلبي المغنية الأمريكية الشهيرة "ليدي جاجا" وإطلاق النار على مربيهما في "هوليوود"، تداولت تقارير وسائل إعلام واقعة مماثلة لسرقة كلب أليف من سلالة "البولدوج الفرنسي"، وهي نفس سلالة كلبي المغنية الأمريكية، تحت تهديد السلاح.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الشرطة تبحث عن الكلب المسروق بعد أن انتُزع عنوة من مالكه تحت تهديد السلاح في مقاطعة مقاطعة "أورانج" بولاية "فلوريدا" الأمريكية، وذلك في أواخر شهر مارس.


وأفادت الشرطة المحلية بأن مسلحًا هدد مالك الكلب، ويُدعى "جوني ماتوس"، بسلاح ناري مطالبًا إياه بالتخلي عن حيوانه الأليف وإلا فسوف يطلق النار عليه، وبعد استيلاء السارق عليه سارع نحو سيارة كانت تقودها امرأة ولاذا بالفرار.

يشار إلى أن سلالة "البولدوج الفرنسي" تعد من أكثر السلالات شعبية في الولايات المتحدة ولذلك يستهدفها اللصوص بشكل متزايد، ويتراوح سعرها ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف دولار، وقد يصل سعر أنواع منها إلى 10 آلاف دولار.

كانت حادثة سرقة كلبي "ليدي جاجا" قد وقعت في الـ24 من فبراير، أثناء قيام حارس كلاب المغنية الأمريكية ويُدعى "رايان فيشر" بتنزيه ثلاثة كلاب، حيث قفز مسلحان من سيارة بيضاء وهدداه، ووقع صراع في أعقاب ذلك أصيب الحارس على إثره برصاصة ونُقل إلى مستشفى في حالة حرجة لكنه نجا.


واستطاع المسلحان سرقة اثنين من الكلاب، قبل أن تسلمهما سيدة، لا يُعتقد أنها متورطة في واقعة السرقة، إلى مركز للشرطة بعد أيام من الحادث، في حين لم يتم بعد إلقاء القبض على المتورطين، وكانت "ليدي جاجا" قد عرضت مكافاة قدرها 500 ألف دولار مقابل استعادة كلبيها.

وبالنسبة إلى الكلب الذي سُرق في الآونة الأخيرة، فقد عرض مالكه مكافأة مالية قدرها 2500 دولار مقابل عودته سالمًا، وقد لجأ إلى زيادة مبلغ المكافأة من ألف دولار في محاولة يائسة لاستعادة حيوانه الأليف المسروق.
بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح
بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح
بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح
بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح
بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح
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