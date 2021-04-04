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فن

عمل جديد.. سلمي أبو ضيف تشوق متابعيها عبر انستجرام

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:07 ص
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
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ندى فكري
شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سلمى أبو ضيف بإطلالة جذابة بمكياج جذاب وعلقت قائلة: " بستعد لعمل جديد".

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، دورها في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد محاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مصابة بمرض البهاق.

وكشفت سلمى أبو ضيف مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.     

وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.
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