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الأعلى للآثار: احتفالية موكب المومياوات كانت عرساً عالمياً.. فيديو

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:44 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن موكب نقل المومياوات يعد عرسا عالميا والله كلل الجهد والتعب بنجاح، مؤكدًا أن القنوات العالمية علَقت تعليقًا جيدًا وأشادت بالموكب ويتغزل فى الموكب الملكى المهيب، كما أكدت وسائل الإعلام الأجنبية ان الحدث كان فوق التوقعات.

وأضاف عكاشة، ، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الحدث كان يليق بمصر وبتاريخها، مشيرًا إلى أن المصرى القديم عرف من خلال متابعته لحركة الشمس أنها تشرق من المشرق وتغرب من الغرب، لذلك أنشئ المقابر فى الغرب مثل وادى الملوك ووادى الملكات ووادى الأشراف والنبلاء.

وأكد أن هناك بعض المعابد فى الحى الغربي تعد معابد تخليد ذكرى، منوهًا بأن الملك عندما يتولى الحكم يفكر فى حياة ما بعد الموت ويبدأ فى حفر مقبرته ووضع كل الأثاث الجنائزى لكى يستخدمها فى حياة ما بعد الموت، ويوصى بتحنيط جثمانه لكى تتعرف عليه الروح ويستخدمه فى الحياة الأخرى.

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