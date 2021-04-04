القبض على عاطل بكمية كبيرة من الحشيش والهيدرو في الإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي من القبض علي عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش ومخدر الهيدرو قبل ترويجها.









وكان قد تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية يفيد ورود معلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج مخدري الهيدرو والحشيش بنطاق القسم.





وبتكثيف تحريات النقباء أحمد يحي ومهند فرغل وأحمد بيومي معاونو مباحث القسم توصل الضباط إلي ان المتهم مقيم بمنطقة "الجعيص" التابعة لدائرة القسم وله محل إقامة آخر بشمال سيناء.





وتمكنت مأمورية مكبرة برئاسة النقيب مهند فرغل من القبض علي المتهم وبحوزته كمية من الحشيش حوالي كيلو ونصف وكمية من مخدر الهيدرو معبأة في أكثر من 30 كيس ومجهزة للبيع.





وأشارت التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية إلي أن المتهم ويدعى ف.س.ص سبق اتهامه في قضايا اتجار في المواد المخدرة وأنه استخدم مقر سكنه بمنطقة الجعيص بالشهداء لترويج المواد المخدرة علي عملائه.





وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وبإخطار النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتحفظ علي كميات المواد المخدرة المضبوطة.

وتكثف مباحث الإسماعيلية برئاسة اللواء رشاد الغمراوي خلال الفترة المقبلة من حملاتها علي مروجي المواد المخدرة لضبطهم لمحاولة تقليل انتشار المخدرات بين الشباب.



