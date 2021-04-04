محافظ شمال سيناء: سياسة التنمية الزراعية تستهدف زراعات الأشجار المثمرة

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن سياسة التنمية الزراعية بالتجمعات التنموية تستهدف زراعات الأشجار المعنية والمثمره، مشيرا إلى ان الدولة نجحت في حفر 145 بئر تصل من 1200 حتي 1600متر في قري ومدن مركزي الحسنة ونخل.





واكد شوشة أن المساحات الأراضي تم توزعها علي السكان المحليين، لزراعتها بمحاصيل موسمية وخضروات تكفي احتياج أبناء المنطقة.





وأضاف أن زيادة الرقعة الزراعية، عن طريق الاستفادة من المياه الجوفية والاستفادة من مياه الأمطار ومياه السيول، للمساهمة في توطين أبناء سيناء وإيجاد فرص عمل لهم وخلق مجتمعات عمرانية جديدة مستقرة بجوار مصادر المياه الدائمة، وإضافة أراض زراعية جديدة يتم زراعتها علي مياه الآبار التي يتم حفرها في مناطق وسط سيناء.

وقال اللواء شوشه، ان سياسة التنمية بهذه التجمعات تستهدف زراعة ما يقرب من 1000 فدان من محصول الزيتون وبعض المحاصيل الأخرى المختلفة التي تحقق الاكتفاء الذاتي لسكان هذه التجمعات.

وقال هناك مشروعات على مساحة 10 آلاف فدان تشمل صوبا زراعية، وهى منحة من الصناديق العربية تخصص لأبناء سيناء ، ويخصص جزء منها لأبناء الوادي. هذا إلي جانب التوسع في الزراعات بمركز العريش .

وأكد شوشه، أن مشروع التجمعات التنموية بوسط سيناء يتيح زراعة نحو 1500 فدان باشجار النخيل والرمان الي جانب الزراعات الموسمية ،والتي تعتبر من أجود المحاصيل، باعتبارها زراعات عضوية لا تعتمد علي اي أسمدة كيماوية.



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