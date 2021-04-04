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باحث : السعادة تكمن في الرضا الداخلي وليست بتجميع الثروات .. فيديو

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:03 م
الباحث جاد البحيري
الباحث جاد البحيري
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نورهان رأفت
قال جاد البحيري ، الباحث في التنمية البشرية ، إن النجاح والسعادة هما قوى ، وليس فقط التخصصات والدراسات التي ينهمك فيها الإنسان ، وينسى ماهية ذاته وأسرار سعادته .

وأكد جاد البحيري ، خلال لقاءه لـ برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أن الإنسان يحتاج لفهم ذاته حتى يستطيع أن يطور من ذاته ، متابعا :" كل العلماء أكدوا أن السعادة قرار أخير والتغير يبدأ من الداخل " .

وأشار إلى أن التنمية الذاتية تعتمد على داخل الإنسان ، موضحا أن السعادة في الرضا وليست في تجميع الثروات .

وتابع : مرحلة الطموح تفقد الشخص سعادته ، لأنه دائما يبحث عن إرضاء الأخرين وليس أرضاء نفسه .

ولفت إلى أن "الإيجو " هو المسؤول عن دوامة "الأنا " المزيفة ، والتي يعتقد فيها الأنسان أن السباق الحياتي هو تحقيق الذات .
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