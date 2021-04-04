باحث : السعادة تكمن في الرضا الداخلي وليست بتجميع الثروات .. فيديو

قال جاد البحيري ، الباحث في التنمية البشرية ، إن النجاح والسعادة هما قوى ، وليس فقط التخصصات والدراسات التي ينهمك فيها الإنسان ، وينسى ماهية ذاته وأسرار سعادته .





وأكد جاد البحيري ، خلال لقاءه لـ برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أن الإنسان يحتاج لفهم ذاته حتى يستطيع أن يطور من ذاته ، متابعا :" كل العلماء أكدوا أن السعادة قرار أخير والتغير يبدأ من الداخل " .





وأشار إلى أن التنمية الذاتية تعتمد على داخل الإنسان ، موضحا أن السعادة في الرضا وليست في تجميع الثروات .





وتابع : مرحلة الطموح تفقد الشخص سعادته ، لأنه دائما يبحث عن إرضاء الأخرين وليس أرضاء نفسه .





ولفت إلى أن "الإيجو " هو المسؤول عن دوامة "الأنا " المزيفة ، والتي يعتقد فيها الأنسان أن السباق الحياتي هو تحقيق الذات .