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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفضل Godzilla vs. Kong.. انتعاش شباك تذاكر السينما العالمية

Godzilla vs. Kong
Godzilla vs. Kong

تشهد قاعات السينما حول العالم طفرة وانتعاشة ملحوظة منذ طرح فيلم الفانتازيا والأكشن الجديد الذي طال انتظاره أشهر طويلة Godzilla vs. Kong، وأصبحت أرقام الإيرادات في تزايد مستمر يوميا، خاصة في عطلة الأسبوع الماضي.


إيرادات Godzilla vs. Kong


حقق فيلم جودزيلا اليومين الماضيين حوالي 12 مليون دولار، ليصل الرقم عالميا بعد مرور حوالي أسبوع على طرحه في دور العرض المختلفة إلى أكثر من  150 مليون دولار والرقم في ازدياد مستمر.


وصلت إيرادات جودزيلا وكونج في ثلاثة أيام إلى حوالي 28 مليون دولار، في السينمات المحلية، والسوق الأبرز والأهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أفضل رقم حقق في زمن الوباء، رغم بداية عرضه على منصة HBO Max.


بعد عودة السينمات في العديد من الدول إلى العمل بنصف طاقتها كان الإقبال ضعيفا في البداية، رغم وفرة الأعمال المطروحة التي انتظرت طويلا بسبب جائحة كورونا، حتى جاء وقت عرضها وإتاحتها للجمهور.


أرقام مبشرة سابقة 

ما حققه Godzilla vs. Kong، كان له مقدمات عديدة مبشرة منها الإيرادات التي حققها فيلم المرأة الأعجوبة Wonder Woman 1984، ووصول إيراداته إلى أكثر من 165 مليون دولار منذ احتفالات العام الجديد.

كان فيلم الرسوم المتحركة الذي طرحته شركة ديزني بداية مارس الماضي، كلمة قوية في شباك التذاكر وفي كتابات النقاد وردود فعل الجمهور، وحقق حوالي 85 مليون دولار عالميا، وذلك إلى جانب طرحه عبر منصة ديزني بلاس الرقمية.

أيضا أضافت شركة وارنر بروس لمستها الساحرة في هذا السباق، بطرح فيلم جذب جمهوره منذ عشرات السنين ومازال مسيطرا عليهم حتى اليوم، وهو Tom and Jerry، الذي أعاد المشاكسات الشهيرة بين القط والفأر إلى شاشات السينما، وحقق حوالي 85 مليون دولار إيرادات إلى جانب طرحه للعرض الرقمي.

 

 

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