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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يوافق على نص المادة الأولى من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الأولى من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب.

وتقضي المادة الأولى بإنشاء صندوق الوقف الخيري ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

وجاء نص المادة على النحو التالي: ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق. 

كما وافق المجلس على اختصاصات صندوق الوقف الخيري الواردو في القانون، وفقا لما جاء في نص المادة 2:

يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: 
1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج. 
2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة. 
3- المساهمة في تطوير العشوائيات. 
4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين. 
وذلك كله في حدود شروط الواقفين.

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