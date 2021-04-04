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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بالمطرية

جثة
جثة

لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك على طريق المطرية /بورسعيد بالقرب من كوبرى عاشور بنطاق مركز المطرية محافظة الدقهلية.

كانت مديرية امن الدقهلية تلقت  اخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المطرية من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق ( المطرية / بورسعيد ) بالقرب من كويرى عاشور دائرة المركز ووجود وفيات.
 
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين أن طرفى الحادث كلا من السيارة رقم (د ى ط ٢٣٧١ بيك أب ) قيادة المدعو  أحمد على السيد على ٤٥ عاما سائق ، ومقيم بندر المطرية بإتجاه بورسعيد  والتوك توك رقم ٣٧١١٥ دقهلية ) قيادة المدعو أحمد كامل عبدالقادر هندام ٢٣ عاما سائق  ومقيم قرية " العصافرة " دائرة المركز إتجاه المطرية . 

وتبين ان سبب الحادث التخطى الخاطئ لقائد التوك توك مما أدى إلى إصطدامه بالسيارة بالمواجهة ونجم عن ذلك وفاة كلأ من قائد التوك توك  وتم لقل جثمانه إلى مستشفى المنزلة العام و مرافقه محمود محمد السيد بسام ١٢ عاما تلميذ ومقيم قرية " العصافرة " وتم نقل جثمانه إلى مستشفى المطرية المركزى.

وبسؤال قائد السيارة  أيد مضمون الفحص ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٢١/٢٤٥٥ جنح مركز المطرية  وجارى إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة . 

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