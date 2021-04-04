بهاء سطان يستعد لـ طرح أذان وابتهالات شهر رمضان





واعلن بهاء سطان ، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك :" انتظروا الاذان بصوتى فى رمضان وابتهال هيعجبكم جدا ان شائ الله ، كل سنة وانتوا طيبين".





وتصدر اسم المطرب بهاء سلطان تريند، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد نشره فيديو له أثناء أداء التمارين الرياضية في الجيم، تحت إشراف مدرب متخصص.





وتناقل محبو بهاء سلطان الفيديو عبر تويتر، إلى جانب عدد من أغنياته، وأعماله المفضلة لديهم، والثناء على صوته الطربي الذي جذب له العديد من المحبين.





بهذا الفيديو يدخل بهاء سلطان طابور المشاهير الذين اعتادوا مؤخرا مشاركة متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصورا لهم أثناء ممارستهم للتمارين الرياضية في صالات الألعاب المختلفة.



ويحضر بهاء سلطان حاليا لأغنية جديدة، انتهى من تسجيلها حديثا باسم "أنا مش بخير"، من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم وألحان سامر أحمد، ومن المقرر طرحها عبر يوتيوب قريبا.



