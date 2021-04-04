يتفوق على محمد صلاح.. هاري كين يسجل هدفين في شباك نيوكاسيل

سجل هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، هدفين في شباك نيوكاسيل يونايتد لتصبح النتيجة 2-1 لصالح السبيرز في المباراة المقامة حاليا ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".









ويتفوق هاري كين في صراع هدافي الدورى الإنجليزي على محمد صلاح، المحترف المصري ضمن صفوف فريق ليفربول.











ويصبح ترتيب الهدافين حتى الوقت الحالي:

1- هاري كين: 19

2- محمد صلاح: 18

3-بورنو فيرنانديز: 16

4- باتريك بامفورد: 14









تشكيل توتنهام:





حراسة المرمى: لوريس





الدفاع: تانغانغا - رودون - سانشيز - ريجيلون





الوسط: هويبيرج - ندومبيلي - لو سيلسو - لوكاس





الهجوم: فينيسيوس - هاري كين









ويحتل فريق توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 48 نقطة، بينما جاء فريق نيوكاسل في المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة.



