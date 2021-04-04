عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحلال وتجديد شبكات الكهرباء في كفر الشيخ بتكلفة 5 ملايين جنيه

كهرباء
كهرباء

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم تنفيذ خطة إحلال وتجديد وتوسعات شبكات الكهرباء بالمحافظة، بتكلفة استثمارية بلغت 5 ملايين و349 ألف جنيه، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وإشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء .

يأتي ذلك من خلال برنامج شامل ومتكامل لتلبية احتياجات أهالي القرى والفئات الأكثر احتياجًا في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وقد استجابت مبادرة حياة كريمة لمطالب رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة، وتم البدء في خطة موسعة لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية.

وأوضحت غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، أن الهدف من توسعات وإحلال شبكات الكهرباء هو أن يحصل المواطن على خدمة بأعلى جودة وأفضل كفاءة، والتي شملت إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط بمركز ومدينة بيلا ب 7. 5كم موصلات بتكلفة 465 ألف جنيه، وتم تغيير كابلات حمراء ندا- عبد الوهاب ب4. 2كم كابل متوسط بمركز ومدينة مطوبس بتكلفة 3ملايين و376 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد بمركز ومدينة دسوق بتكلفة إجمالية بلغت 468 ألف جنيه حيث تضمنت تغيير كابل بداية مغذي الصناعي ب 347م كابلات، وتم الربط بين مغذي الفتيات وتقسيم المعلمين ب 288م كابل ليستفيد أهالي القرى التابعة لها.

وأضاف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، سعيًا إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها حيث تم التنفيذ طبقًا لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، مما ينعكس على تقليل معدلات الأعطال وأزمنة الفصل وكذلك تحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين والتي تضمنت إحلال وتجديد كابل سيدي موسى، صيدناوي، ب 300م كابل بمركز ومدينة فوة بتكلفة 186 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد كابل أحمر بين الحفير، الشيخ ريان ب 70م كابل بمركز ومدينة فوه بتكلفة 428 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مغذي رأيمون ب 250 م كابل و12 عمودًا وبرج بقرى غرب كفر الشيخ بتكلفة 426 ألف جنيه، يأتي ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الشبكات وتحسين الجهد لدعم القرى والمراكز.

ترشيحاتنا

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

تعليق يسري نصر الله بعد حصوله على لقاح كورونا

حقوق النواب تتفقد مشروعات حياة كريمة بالصعيد: سوهاج يتوفر بها فرص استثمارية واعدة..ومطالب بطرح حوافز لتشجيع الاستثمار

موجز السوشيال: محمد رمضان يستعرض سياراته.. وشريف منير في غرفة العمليات

رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق يكشف تورط إسرائيل فى مخطط ضد المملكة

مجلة فرنسية: موكب المومياوات عرض غير مسبوق لملوك الفراعنة في شوارع القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

مستشار السيسي يكشف تفاصيل الموجة الثالثة لكورونا والأعراض الجديدة.. فيديو

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

مذبحة في بيراميدز نهاية الموسم .. رحيل كل اللاعبين الكبار

أغلق بالشمع الأحمر.. حسن شاكوش يخالف القانون ويفتتح كوفي شوب بدون ترخيص

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: النَّفْخَةُ (قصيدة شعر)

المهندس محمد المنزلاوي يكتب: فخور ببلدي

داليا السواح تكتب: مصر تبهر العالم

المزيد