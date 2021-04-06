رئيس جامعة عين شمس يشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي التاسع

شهد الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جامعة عين شمس العلمي التاسع، والذي ينطلق هذا العام تحت عنوان "جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات"، وذلك بحضور الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، أن مؤتمر الجامعة هذا العام يشهد انطلاقة جديدة تدعم مسارات الابتكار في مختلف التخصصات.

وقال الدكتور محمود المتيني إن جامعات العالم مرت بمراحل تطوير وابتكار مستمر على مدار العشرين عاما السابقة، وأصبح التنافس المحلى والإقليمي والدولي واقعا نعيشه جميعا فى مناخ صحى يصب فى مصلحة المنتج الأساسى للجامعات، ألا وهو جودة خريج الجامعة وجاهزيته لمتغيرات سوق العمل غير المسبوقة، فى إطار ثورة صناعية رابعة وثورة معلوماتية لا تسمح بفرصة ولا تترك مكانا إلا للمتميزين والنابغين وأصحاب الابتكارات والرؤى المستقبلية.



وأضاف أن هذا الفكر هو ما دفع الجامعة للعمل من أجل جعل مؤتمر هذا العام أكثر تميزا وأشمل حضورا من خلال التعاون الوثيق مع جميع الجامعات والهيئات والمراكز التعليمية والبحثية فى مصر والمنطقة والعالم أجمع.



من جانبه، قال الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن تخصيص اليوم الأول من فعاليات المؤتمر لقطاع التعليم والطلاب، يؤكد سعي الجامعة الدائم نحو تدعيم طلابها ودفعهم نحو تفعيل فلسفة جديدة قائمة على المشاركة والتنافسية، وهما الأساس الذي تبنى عليه جامعات الجيل الرابع.

وأشاد بطلاب الجامعة الذين يقدمون اليوم نماذج محاكاة لكل من منظمة الصحة العالمية (WHO) ومجلس جامعة عين شمس.

وثمّن جهود مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والذي أصبح له تأثير ملموس في مختلف القطاعات وجميع كليات الجامعة، لافتاً إلى أن ختام فعاليات اليوم الأول للمؤتمر سيشهد الإعلان عن الفائزين بجوائز مجموعها ٧٠ ألف جنيه للطلاب المشاركين في المسابقات.



وأوضح الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، أن الجيل الرابع من الجامعات يتيح التفاعل في التعلم لمن هم خارج أسوار الجامعة على نفس القدر من المساواة مع طلاب الجامعة النظاميين داخل قاعات المحاضرات، مؤكداً أن هدفنا الوصول للعالمية من خلال الربط بين الجامعة واحتياجات المجتمع.

يذكر أن المؤتمر يناقش على مدار ثلاثة أيام؛ من السادس وحتي الثامن من أبريل الجاري، العديد من الموضوعات من خلال جلساته فى مختلف القطاعات.



ويشمل قطاع العلوم الأساسية 4 جلسات تناقش التحول الرقمى، والتغير المناخى، وتحديات الحفاظ على البيئة، والأمن الغذائي، والتنوع البيولوجى العالمى، والجديد فى تطعيمات كوفيد-19 واستخدام النانوتكنولوجى فى جميع التخصصات.



ويناقش القطاع الهندسى وعلوم التكنولوجيا من خلال جلساته الأربع، الذكاء الاصطناعى والأنظمة البيئية، والجامعات الخضراء ومراكز التميز للطاقة والمياه.



ويناقش القطاع الطبى فى 5 جلسات؛ أنماط الرعاية الصحية المستقبلية، ومستقبل تطور التعليم الطبى، والطب الدقيق والشخصى (الجينى) فى أفريقيا، والتنمر وتواصل القطاع الصحى بجامعة عين شمس مع المجتمع، هذا بالاضافة لعدد من ورش العمل.



أما قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، فسيناقش فى 4 جلسات جامعات الجيل الرابع بين الفرص والتهديدات، والبحث العلمى فى جامعات الجيل الرابع، والتنمية المستدامة وإدارة الأعمال.



هذا بالإضافة لجلسة هامة لقطاع العلاقات الدولية يعرض فيها نشاط الجامعة لبعض الشراكات الناجحة التى قامت بها الجامعة مع عرض الهيئات المانحة للمشروعات البحثية بمشاركة الطلبة الوافدين وأعضاء هيئة التدريس المبعوثين إلى الخارج.



ويستضيف المؤتمر هذا العام عددا من الضيوف المتحدثين المرموقين من الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وإيطاليا، وجنوب أفريقيا.