رئيس جامعة عين شمس يشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي التاسع

رئيس جامعة عين شمس يشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي التاسع
شهد الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جامعة عين شمس العلمي التاسع، والذي ينطلق هذا العام تحت عنوان "جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات"، وذلك بحضور الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وأكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، أن مؤتمر الجامعة هذا العام يشهد انطلاقة جديدة تدعم مسارات الابتكار في مختلف التخصصات.
وقال الدكتور محمود المتيني إن جامعات العالم مرت بمراحل تطوير وابتكار مستمر على مدار العشرين عاما السابقة، وأصبح التنافس المحلى والإقليمي والدولي واقعا نعيشه جميعا فى مناخ صحى يصب فى مصلحة المنتج الأساسى للجامعات، ألا وهو جودة خريج الجامعة وجاهزيته لمتغيرات سوق العمل غير المسبوقة، فى إطار ثورة صناعية رابعة وثورة معلوماتية لا تسمح بفرصة ولا تترك مكانا إلا للمتميزين والنابغين وأصحاب الابتكارات والرؤى المستقبلية.
وأضاف أن هذا الفكر هو ما دفع الجامعة للعمل من أجل جعل مؤتمر هذا العام أكثر تميزا وأشمل حضورا من خلال التعاون الوثيق مع جميع الجامعات والهيئات والمراكز التعليمية والبحثية فى مصر والمنطقة والعالم أجمع.
من جانبه، قال الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن تخصيص اليوم الأول من فعاليات المؤتمر لقطاع التعليم والطلاب، يؤكد سعي الجامعة الدائم نحو تدعيم طلابها ودفعهم نحو تفعيل فلسفة جديدة قائمة على المشاركة والتنافسية، وهما الأساس الذي تبنى عليه جامعات الجيل الرابع.
وأشاد بطلاب الجامعة الذين يقدمون اليوم نماذج محاكاة لكل من منظمة الصحة العالمية (WHO) ومجلس جامعة عين شمس.
وثمّن جهود مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والذي أصبح له تأثير ملموس في مختلف القطاعات وجميع كليات الجامعة، لافتاً إلى أن ختام فعاليات اليوم الأول للمؤتمر سيشهد الإعلان عن الفائزين بجوائز مجموعها ٧٠ ألف جنيه للطلاب المشاركين في المسابقات.
وأوضح الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، أن الجيل الرابع من الجامعات يتيح التفاعل في التعلم لمن هم خارج أسوار الجامعة على نفس القدر من المساواة مع طلاب الجامعة النظاميين داخل قاعات المحاضرات، مؤكداً أن هدفنا الوصول للعالمية من خلال الربط بين الجامعة واحتياجات المجتمع.
يذكر أن المؤتمر يناقش على مدار ثلاثة أيام؛ من السادس وحتي الثامن من أبريل الجاري، العديد من الموضوعات من خلال جلساته فى مختلف القطاعات.
ويشمل قطاع العلوم الأساسية 4 جلسات تناقش التحول الرقمى، والتغير المناخى، وتحديات الحفاظ على البيئة، والأمن الغذائي، والتنوع البيولوجى العالمى، والجديد فى تطعيمات كوفيد-19 واستخدام النانوتكنولوجى فى جميع التخصصات.
ويناقش القطاع الهندسى وعلوم التكنولوجيا من خلال جلساته الأربع، الذكاء الاصطناعى والأنظمة البيئية، والجامعات الخضراء ومراكز التميز للطاقة والمياه.
ويناقش القطاع الطبى فى 5 جلسات؛ أنماط الرعاية الصحية المستقبلية، ومستقبل تطور التعليم الطبى، والطب الدقيق والشخصى (الجينى) فى أفريقيا، والتنمر وتواصل القطاع الصحى بجامعة عين شمس مع المجتمع، هذا بالاضافة لعدد من ورش العمل.
أما قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، فسيناقش فى 4 جلسات جامعات الجيل الرابع بين الفرص والتهديدات، والبحث العلمى فى جامعات الجيل الرابع، والتنمية المستدامة وإدارة الأعمال.
هذا بالإضافة لجلسة هامة لقطاع العلاقات الدولية يعرض فيها نشاط الجامعة لبعض الشراكات الناجحة التى قامت بها الجامعة مع عرض الهيئات المانحة للمشروعات البحثية بمشاركة الطلبة الوافدين وأعضاء هيئة التدريس المبعوثين إلى الخارج.
ويستضيف المؤتمر هذا العام عددا من الضيوف المتحدثين المرموقين من الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وإيطاليا، وجنوب أفريقيا.