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رئيس التحرير
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تعليم

"الهجان" و"الجيزاوى" يفتتحان أعمال تطوير عددا من الأقسام العلاجية بمستشفى بنها الجامعي

صدى البلد

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، اعمال تطوير عددا من الأقسام العلاجية والوحدات الطبية بمستشفى بنها الجامعي بتكلفة 38 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والأجهزة الطبية.


جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة.


وتتضمن الجولة افتتاح أعمال تطوير وتحديث العناية المركزة ، والمرحلة الثانية لوحدة غسيل كلي ( كبار) سعة 40 سرير ، ووحدة غسيل كلي ( أطفال) سعة 25 سرير ، كما تم افتتاح أعمال تطوير محطات الغازات الطبية " الشفط والهواء " ووحدة مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية ، بالإضافة إلي افتتاح منظومة الدفاع المدني والحريق الجديدة بالمستشفي الجامعي.


واستمع محافظ القليوبية والقائم بأعمال رئيس جامعة بنها إلى شرح من عميد كلية الطب والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية حول الوحدات الجديدة والأجهزة الطبية بها وما تقدمه من خدمات للمرضى المترددين على مستشفيات بنها الجامعية من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.


وأشاد اللواء "الهجان" خلال الجولة بأعمال التطوير التى شهدتها مستشفى بنها الجامعي ، خلال الفترة الماضية والتى شملت عدد كبير من الأقسام الطبية لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى ، مؤكدا على تقديم كل الدعم لجامعة بنها لأداء رسالتها العلمية والخدمية لأهالي القليوبية لما تمتلكه من خبرات علمية وبنية تحتية قوية.


من جانبه أكد الدكتور "الجيزاوى" حرص ادارة الجامعة على دعم دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءا من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي من خلال تقديم أفضل خدمة طبية لائقة للمرضى وأهالينا المترددين على المستشفى في المحافظة والمحافظات المجاورة.

محافظ القليوبية مستشفى بنها الجامعي أعمال تطوير العناية المركزة

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