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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل جديد لرئاسة شؤون الحرمين خلال رمضان

الحرم المكي
الحرم المكي

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، اليوم الثلاثاء، عن رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال شهر رمضان.

وقالت الرئاسة العامة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم رفع الطاقة إلى 50 ألف معتمر، و100 مصلٍ وفقاً للإجراءات الاحترازية.

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أكد مصدر مسؤول بالرئاسة العامة أنه جاء انطلاقا من حرص القيادة على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك من معتمرين ومصلين.

ولفت إلى أن قرار رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة إلى 50 ألف معتمر، و100 ألف مصلٍ يومياً، جاء للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا" لفئات التحصين.

والفئات المحصنة هي محصن حاصل على جرعتين من لقاح فايروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) بدءاً من 1 رمضان 1442هـ مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف آل الشيخ، أعلن في قوت سابق، تعليق الاعتكاف في جميع المساجد، والتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.
 

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