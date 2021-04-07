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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قصة الطفل التشادي المولود داخل طائرة تهبط اضطرارياً بمطار أسوان الدولي

الطفل التشادي المولود
الطفل التشادي المولود داخل الطائرة

كثيراً ما نصادف في حياتنا قصصاً وحكايات تعد فريدة وغريبة بعض الشيء .

وفي محافظة أسوان نرصد عبر موقع "صدى البلد " قصة سيدة تشادية وضعت مولودها على متن رحلة طيران قادمة من نجامينا عاصمة دولة تشاد حيث إن حالتها جيدة هى ومولودها، وكان قائد الرحلة التى كانت فى طريقها إلى مطار القاهرة الدولى، هبط اضطرارياً بمطار أسوان الدولى .

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف معبد مدير مستشفى أسوان الجامعى بأن حالة "كلتومة محمد" 27 سنة، تشادية الجنسية، مستقرة ولا توجد أى أعراض خطورة عليها بعد أن وضعت مولودها الذى أطلقت عليه اسم "عبد الرحمن" على متن الطائرة، بمعرفة راكبة وبمساعدة شنطة الطوارئ للطائرة، ومعها طفلان ووالدتها وكلهم يحملون pcr.

وأشار الدكتور أشرف معبد بأن الحالة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى، لحين استكمال الإجراءات اللازمة لتلك الحالات.

وكانت مصر للطيران قالت فى بيان لها مساء الثلاثاء أنه من منطلق اهتمام الشركة الوطنية بعملائها، وحرصها الدائم علي سلامتهم التي تضعها فى مقدمة أولوياتها، قام اليوم قائد طائرة مصر للطيران القادمة من نجامينا رحلة رقم MS 886، من طراز البوينج B737-800 والتى كان من المقرر وصولها إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة 5.50 مساء بتغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا فى مطار أسوان للاطمئنان على سلامة راكبة تشادية بصحبة طفلين ومولودها الجديد بعد إتمامها عملية الولادة بسلام على متن الطائرة.

وتم إبلاغ قائد الرحلة الطيار محمد مختار بتعرض راكبة تشادية تسمي kaltouma Hahmat Adoudou لآلام الوضع المفاجئة أثناء الرحلة فأعطي تعليماته باتباع كافة الإجراءات لسلامة الراكبة والرحلة بمعاونة مساعد قائد الطائرة الطيار سيف الدين جمال، وقد تم التعامل من قبل أفراد الركب الطائر مع الحالة بشكل سريع واحترافى وتعاونت المضيفات الجويات إيفيلين كمال، رغدة نصر، إيمان أحمد لمساعدة الراكبة، وتصادف وجود ليلي محمد أبوبكر طالبة بالفرقة السادسة بكلية طب القصر العيني، حيث وضعت الراكبة بالفعل مولودها أثناء تحليق الطائرة فوق الخرطوم وهى بحالة جيدة، وقد أقلعت الطائرة مرة أخرى من مطار أسوان لتستأنف رحلتها فى طريقها إلى مطار القاهرة.

وكان قد قام مسئولو المركز الثقافى الأفريقى ( متحف النيل الوثائقي سابقاً ) بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الكامل داخل المركز وقاعاته المختلفة والمكاتب الإدارية المختلفة وذلك بهدف اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد. 

مطار أسوان الطفل التشادي مطار أسوان الدولي تشاد مستشفى أسوان الجامعي

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