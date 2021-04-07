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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طلبات تأسيس بنوك وطنية ومؤسسات في الدولة

اقتصاد الإمارات.. منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي

مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي

ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، اليوم في قصر الوطن، الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات.

وحضر الاجتماع عبدالرحمن صالح آل صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحافظ المصرف المركزي وجميع أعضاء المجلس.

واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجـة على جدول الأعمال، وأبرزها مذكرة مقدمة من دائرة الرقابة على البنوك، تضمنت مقترحات بشأن الأنشطة المالية والسياسات الخاصة بترخيص المؤسسات المالية، إضافة إلى مذكرة حول إجراءات الإنفاذ المتخذة ضد المنشآت المخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي.

ووافق المجلس على طلبات تأسيس بنوك وطنية ومؤسسات في الدولة، مع الموافقة على إصدار ترخيص لتأسيس بنك متخصص يعمل بنظام البنوك منخفضة المخاطر.

كما اطلع الحاضرون على تقرير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، ودورها في تخفيف الضغوط المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، إلى جانب اتخاذ قرار بتمديد فترة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية بقيمة 50 مليار درهم المتاحة لاستخدام البنوك وشركات التمويل، وذلك ضمن برنامج تأجيل سداد دفعات قروض العملاء من الأفراد والقطاعات المتأثرين بتداعيات الجائحة حتى نهاية سنة 2021، مع إدراج هذه التسهيلات في برنامج التعافي لمساعدة البنوك في منح قروض جديدة لهؤلاء العملاء حتى نهاية يونيو 2022.

ووافق المجلس أيضا على الإصدار الثالث والجديد للعملة الورقية، بما يتناسب مع استعدادات الدولة "لعام الخمسين"، إذ تتضمن العملة الجديدة أحدث العلامات الأمنية في طباعة العملات الورقية، وفق معايير عالمية.

وفي نهاية الاجتماع، شكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي الذي قرر أن يترك منصبه للتقاعد بعد أن قام بإنجاز المهمة الموكلة إليه، حيث أشاد بجهوده خلال فترة توليه المنصب في ظل ظروف استثنائية أنجز خلالها المهمة بنجاح، وعمل خلال فترة عمله على استيعاب التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة وضمان عدم تأثر النظام النقدي والمالي في الدولة بتداعيات الأزمة، كما عمل على إزالة الكثير من العقبات التي كانت تواجه القطاع المصرفي وبشكل أساسي خلال فترة الأزمة، وتمنى له التوفيق في حياته.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أصدر مرسوما بتعيين معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث يمتلك معاليه خبرة تفوق 30 عاما في مجال العمل المصرفي والخدمات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات، كما أنه شغل منصب نائب محافظ المصرف المركزي قبل أن يتولى منصبه الجديد.

اقتصاد الامارات مصرف الإمارات المركزي الدعم الاقتصادي كوفيد العملة الورقية

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