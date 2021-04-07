عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قذاف الدم : ادرجنا تواجتنا وسيتم اجراء انتخابات ليبية فى 2022

أحمد قذاف الدم
أحمد قذاف الدم

أكد المسؤول السياسي بجبهة النضال الوطني الليبية أحمد قذاف الدم ان العلاقات المصرية الليبية تاريخية وعميقة ، وهناك تىابط امنى واقتصادي واجتماعى وسياسي ، موضحا ان الحلف للاطلسى منذ عام اتخذ قرار بتدمير ليبيا، الا ان ذلك تغير حاليا بعد معرفة الغرض الرئيسى من خلال تسريبات ميلات هيلارى كلينتون المرشح السابق للانتخابات الرئاسية

وأضاف قذاف الدم خلال اجتماع مجلس الاعمال المصرى الاوربى اليوم  ان ليبيا عانت لسنوات من تدمير مواردها وتوجه بعض الجهات لتدميرها، الا ان الرئيس الفرنسي صرح بان ليبيا لليبين وهو ما كان جديدا علينا منذ 2011

ونوة الى ان ليبيا لبست ضد الثورات والتغير، وانما لابد من عدم التدخل فى الشئون الجاخلية والتوجه نحو تقسييم البلاد، وهنناك البعض للاسف كان يسوقنا الى  هذا الاتجاة، مشيرا الى انه تم تغير ذلك حاليا بعد ان عرفنا تواجهتنا

وكشف انه سيتم اجراء انتخابات لليبيا خلال عام 2022، والى ذلك الحين نتحرك جميعا نحو ليبيا لتنميتها، وهذا ليس مسؤلية الغرب وانما بايدينا نحن الليبيبن 

العلاقات المصرية الليبية النضال الوطني الانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

بتوجيهات رئاسية | كيف تصدت الدولة لفيروس كورونا

شاهد .. أبرز تصريحات السيسى على هامش افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة والذكية

سيارة فريد شوقي التي أوقعت يحيى الفخراني في حب ليلى علوي .. اعرف الحكاية

خالد الغندور يعلن تطورات صفقة ضم وليد ازارو لـ الزمالك

في يومها العالمي .. محافظ الإسماعيلية: صحة المواطينن علي رأس اولويات الرئيس

أخبار التوك شو..رسالة شديدة اللهجة من الرئيس السيسى لإثيوبيا.. الأرصاد تكشف أحوال الطقس في أول أيام رمضان

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد براءة رامز جلال والشيخ وليد آل إبراهيم من تهمة الاستيلاء على الملكية الفكرية لـ"رامز تحت الأرض"

تعويض الطيار اشرف ابو اليسر ب 6 ملايين جنيه من محمد رمضان

رسائل خطيرة.. ماذا قال الرئيس السيسي عن سد النهضة ؟

الملء الثاني لـ سد النهضة.. إثيوبيا: سنخسر مليار دولار في هذه الحالة

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لإعارة مدافع الفريق

شاهد .. لحظة القبض على قاتل الطفلة ريماس بالدقهلية

صلاح يحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

المزيد