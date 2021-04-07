قذاف الدم : ادرجنا تواجتنا وسيتم اجراء انتخابات ليبية فى 2022

أكد المسؤول السياسي بجبهة النضال الوطني الليبية أحمد قذاف الدم ان العلاقات المصرية الليبية تاريخية وعميقة ، وهناك تىابط امنى واقتصادي واجتماعى وسياسي ، موضحا ان الحلف للاطلسى منذ عام اتخذ قرار بتدمير ليبيا، الا ان ذلك تغير حاليا بعد معرفة الغرض الرئيسى من خلال تسريبات ميلات هيلارى كلينتون المرشح السابق للانتخابات الرئاسية

وأضاف قذاف الدم خلال اجتماع مجلس الاعمال المصرى الاوربى اليوم ان ليبيا عانت لسنوات من تدمير مواردها وتوجه بعض الجهات لتدميرها، الا ان الرئيس الفرنسي صرح بان ليبيا لليبين وهو ما كان جديدا علينا منذ 2011

ونوة الى ان ليبيا لبست ضد الثورات والتغير، وانما لابد من عدم التدخل فى الشئون الجاخلية والتوجه نحو تقسييم البلاد، وهنناك البعض للاسف كان يسوقنا الى هذا الاتجاة، مشيرا الى انه تم تغير ذلك حاليا بعد ان عرفنا تواجهتنا

وكشف انه سيتم اجراء انتخابات لليبيا خلال عام 2022، والى ذلك الحين نتحرك جميعا نحو ليبيا لتنميتها، وهذا ليس مسؤلية الغرب وانما بايدينا نحن الليبيبن