قوافل سلع رمضان بتخفيضات 30% تنطلق لنجوع مطروح ..شاهد

أكد حسن الشيباني وكيل وزارة التموين بمطروح على توافر يوميا لكافة السلع واللحوم الطازجة بجودة عالية وبأسعار مخفضة بمعرض سلع رمضان، مع كمياتها المستهلكة ورصيدها بالمعرض لقياس إقبال المواطنين عليها والإسراع بتوافر المستهلك منها.



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وأضاف في تصريح خاص لصدى البلد أن التخفيض بمعرض السلع والذي تم افتتاحه أمس يتراوح بين 15 إلى 30% على السلع الغذائية والمواد التموينية واللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك والخضروات والبلح والتمور بكافة اواعها وياميش رمضان بما يحقق التيسير على المواطنين بمطروح لشراء السلع المدعمة بمناسبة شهر رمضان.



وأضاف إلى أنه يتم المتابعة يوميا لعمل المعرض، للتأكد من جودة السلع المعروضة المطروحة والالتزام بقيمة التخفيض المقررة تيسيرا على المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة لهم خلال الشهر الكريم والوصول بها إلى أقل سعر يتناسب مع المواطنين والتاجر لتكون في متناول الجميع تيسيرا على المواطنين خلال الشهر الكريم.



وأوضح الشيباني أنه تم أيضا الدفع بسيارات القوافل التي ستجوب جميع المناطق البعيدة يومياً حتى الوصول إلى قلب الصحراء والتي تصل فيها نسبة التخفيضات إلى 40% لافتا أنه تم وضع خطة لتصل القوافل المدعمة إلى جميع المناطق خاصة بمدن المحافظة الغربية والتجمعات الصحراوية وتم اليوم البدء بمناطق القصر ووادي الرمل على أن ستكمل باقي المناطق تباعا وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية وعدد من شركات الجملة بالمحافظة لتوفير كافة احتياجات مواطني مرسى مطروح.



وتقدم بالشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه المستمر لمثل هذه المبادرات التى تساعد محدودى الدخل وتعمل على توفير السلع للمواطنين خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم مضيفا ان محافظ مطروح افتتح امس الثلاثاء، معرض أهلًا رمضان أمام ديوان عام المحافظة بمدينة مرسى مطروح.



من ناحية اخرى اشار الشيبانى انه تم المرور على المجمعات الاستهلاكية بدائرة مدينة مرسى مطروح للتأكد من قيام المجمعات بالاستعدادات اللازمة لاستقبال الشهر الكريم وتوافر جميع السلع الأساسية والسلع الخاصة بشهر رمضان من الياميش خاصة الأصناف التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الكريم وجودة المعروض منها وطريقة العرض الجيد لها داخل المجمع.

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