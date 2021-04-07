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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكشف حقيقة وجود خناقات ومظاهرات داخل النادي

صدى البلد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة الصور المنتشرة بوجود مظاهرات وخناقات دموية داخل النادى.

 

وقال المصدر إن هذا الكلام عار تماما من الصحة ولا توجد مظاهرات أو خناقة دموية والإعداد الموجودة بكثافة أمام الخزينة للحصول على مرتباتهم الشهرية فقط .

 

وشدد على أن خناقة وحيدة حدثت بين عبدالعزيز حمدى مدلك الفريق الأول لكرة القدم ومحمد بدر المدير المالى وتم إحالتهما للشئون القانونية وايقافهما عن العمل.

 

وروى عبدالعزيز حمدى مدلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تفاصيل الخناقة التى نشبت بينه وبين محمد بدر المدير المالى اليوم .

 

وقال عبدالعزيز حمدى فى تصريحات خاصة لصدى البلد: توجهت لمحمد بدر المدير المالى للنادى لسؤاله عن مستحقاتى المتأخرة التى لم أحصل عليها عقب الفوز بالكونفيدرلية إلا أنه احتد عليا بالكلام وحاول الاعتداء عليا فدافعت عن نفسى وضربته بالبوكس.

 

وأشار إلى أنه كان ينوى تحرير محضر بالواقعة لكن زملاءه فى الجهاز الفنى طالبوه بالتزام الهدوء ليفاحئ بعد ذلك بأنه قام بتحرير محضر ضده فى قسم العجوزة وينتظر موقف النادى.

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