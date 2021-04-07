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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصين نجحت وفشلت أمريكا أوروبا.. خبير: كورونا وضعت العالم في اختبار جدارة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن جائحة كورونا حدث كبير جدا والعالم أجمع وقع تحته، مضيفا أن العالم أجمع دفع خسائر كثيرة جدا خلالها.

وأضاف عبد الجواد، أن في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمر حقوق الإنسان بناء عالم ما بعد الجائحة، يتعامل مع حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا، لافتا إلى أن اقتصاديات الدول اكتشف حقيقتها خلال جائحة كورونا.

وأكد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن لابد من توجيه الاقتصاد نحو الخدمات الطبية بكل أشكالها وأنواعها، لافتا إلى أنه نسعى لبناء العالم الجديد بعد انتهاء الجائحة.

وتابع الدكتور، أن كنا نريد من المؤتمر منصة لعرض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر، لافتا إلى أن الجائحة وضعت كل دولة العالم في اختبار جدارة.

وأكمل أن بعض الدول العالم اجتازت هذا الاختبار في مقدمتها دولة الصين، وهناك دول غربية كبرى سقطت، متابعا أنه عانت بشدة في هذا الوباء والولايات المتحدة الأمريكية وهى أكثر دول العالم من حيث عدد الإصابات.

وأكد أنه فشلت دولة أوروبا الغربية وهذه الدولة لعقود طويلة وضعت نفسها في موقع قيم بين دول العالم، لافتا إلى أن بالتالي العالم بعد الجائحة ليست كما قبل الجائحة وهناك أمور كثيرة ستتغير.

أمريكا الصين جائحة كورونا كورونا اوروبا

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