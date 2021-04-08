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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

«لا تليق بأميرة».. طرح دراجة الأميرة ديانا للبيع في مزاد علني

«لا تليق بأميرة»..
«لا تليق بأميرة».. دراجة الأميرة ديانا للبيع في مزاد علني

من المقرر طرح دراجة كانت مملوكة للأميرة الراحلة "ديانا" للبيع في مزاد علني عبر الإنترنت في وقت لاحق من شهر أبريل الجاري، وسط توقعات بأن يصل سعرها إلى 20 ألف جنيه إسترليني.

وصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الدراجة زرقاء اللون التي كانت محببة لدى الأميرة الراحلة بكونها "رمزًا لحريتها في شبابها" ثم "القيود التي واجهتها عند دخولها العائلة المالكة"، وتعود الدراجة إلى فترة سبعينيات القرن الماضي، واعتادت التجول بها في أنحاء لندن خلال الفترة التي كانت فيها امرأة عزباء.

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وأفادت الصحيفة بأن الأميرة "ديانا" استخدمت الدراجة أثناء عملها مربية بمنطقة "كنسينجتون" في إنجلترا قبل زواجها من ولي العهد البريطاني الأمير "تشارلز" عام 1981.

وفي وقت لاحق، أُطلق على الدراجة "دراجة العار" وبيعت بعد أن اعتبر مستشارون ملكيون لـ"ديانا" أنها "غير لائقة بـ أميرة"، وقد أُمرت بالتوقف عن استخدامها عقب الإعلان عن خطوبتها وباعتها بهدوء إلى والد أحد الأصدقاء، والذي قام بتخزينها في مرآب لمدة 27 عامًا قبل بيعها في عام 2008 مقابل 211 جنيهًا إسترلينيًا.

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وبيعت دراجة الأميرة "ديانا" أيضًا في عام 2018 بمبلغ 9200 جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن تتولى دار مزادات "بيرستو وهيويت"، ومقرها مقاطعة "ساسكس" الواقعة جنوب شرق إنجلترا، بيعها مرة أخرى في مزاد عبر الإنترنت خلال الشهر الحالي، وأشارت دار المزادات إلى أن أن الطلب على التذكارات الملكية شهد ارتفاعًا خلال السنوات الأخيرة.

الأميرة ديانا برفقة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ونجليهما
الأميرة ديانا برفقة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ونجليهما
دراجة الأميرة الراحلة ديانا
دراجة الأميرة الراحلة ديانا
الأميرة ديانا
الأميرة ديانا
منوعات الأميرة ديانا العائلة المالكة البريطانية دراجة الاميرة ديانا مزاد علني

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