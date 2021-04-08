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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هناك لاعب أجمد من صلاح

محمد عامر عن محمد صلاح : أبلغت هاني رمزي بوجود ميسي فى المقاولون.. وكان يريد الهروب إلى ألمانيا

محمد صلاح
محمد صلاح

قال محمد عامر لاعب النادي الأهلي السابق، إن محمد زيكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب السابق، كان "أجمد" من محمد صلاح زميله في فريق الذئاب الأسبق، ونجم ليفربول ومنتخب مصر الحالي.
 
وقال عامر خلال تصريحات عبر برنامج "أوضة اللبس" علي قناة النهار: "عندما ذهبت لتدريب نادي المقاولون العرب، كان هنا لاعب اسمه محمد زيكا، كان لاعب (أجمد) من صلاح ولكن (دماغه بايظه)، كان جيد جدا".

وتابع: "كنت أعطي الفرصة لمحمد صلاح في المباريات آخر ربع أو ثلث ساعة، هو سريع جدًا بالكرة، ومهاريًا، كنت أشعر أنه سيكون مفيد لي بشكل كبير جدًا، بعد ذلك أخذ الفرصة بشكل كامل في المباريات".

وأضاف: "أثناء تواجدي مع المقاولون، محمد صلاح تحدث معي وأبلغني أنه يوجد شخص تواصل معه، للانتقاله إلى ألمانيا، فيما معناه هروب لألمانيا، ولم يكن لديه عقده مع الذئاب في ذلك الوقت".

وأكمل: "طلبت من محمد صلاح يرحل عن طريق المقاولون العرب وطلبت منه أن يأتي له بوالده، وتحدثت مع إدارة المقاولون العرب وأبلغته بحديث صلاح معي وطلبت منهم أن يكون هناك عقود له ولمحمد النني وعلي فتحي وباسم علي وزيكا".

وأتم: "أبلغت هاني رمزي وطارق السعيد عن محمد صلاح، أن لدي لاعب سيكون ميسي مصر، في المسقبل".

محمد زيكا 
المقاولون العرب منتخب مصر محمد النني محمد صلاح ليفربول هاني رمزي محمد عامر

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