شاهد.. أحمد سعد ينشر فيديو للتعبير عن حبه للغة الموسيقي

أحمد سعد: الموسيقي هي اللغة الموحدة في العالم

نشر الفنان أحمد سعد فيديو جديد له أثناء غنائه من داخل الاستديو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ظهر أحمد سعد مرتدي تيشيرت باللون الرمادي، مع بنطلون باللون الأسود، وهو يغني مع بعض الآلات الموسيقية داخل الاستديو.

وعلق أحمد سعد علي الفيديو كاتبًا: “لغة الموسيقي، هل تعلم ان اللغة الوحيدة في الكوكب الموحدة هيا لغة الموسيقى، لأنك لو حطيت ورقه نوته قدام عربي او امريكي او اوربي او ياباني، كل ها يقراء نفس الحن”.

وجاءت التعليقات من قبل لمتابعين له، كالاتي:

" الله ع الجمال يا احمد – الله عليك يا عالمي - موهوب ف غنا ولحن وكل حاجه".

وكان قد أعرب أحمد سعد في تصريح لـ صدي البلد عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية على أغنيته الدعائية لمسلسل " ضل راجل".

وأضاف أنه "منذ طرح الأغنية لاقت تفاعلًا كبيراً على السوشيال ميديا وهو ما أسعدني للغاية".

وتابع أن "هناك مفاجآت قادمة في أغاني مسلسلات أخرى .. وأتمني أن تنال إعجاب الناس".

وكانت أغنية أحمد سعد الجديدة، قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع الفيديوهات "يوتيوب" حيث تأثر بها الرواد كثيرًا .

وطرحت شركة سينرجى، الأغنية الدعائية لمسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، والأغنية من غناء المطرب أحمد سعد، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشرت البرومو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت: "يا سندي انتي وقوتي يا كل شىء.. عملتي فيا ايه"، أغنية مسلسل ضل راجل في رمضان 2021.