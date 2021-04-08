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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص يتاجر فى الاعشاب ومستحضرات التجميل الغير مصرح بتداولها

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبى لما لها من مردود سلبى على الإقتصاد القومى للبلاد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بممارسة نشاط فى مجال الإستشارات الطبية وتجارة الأعشاب والأدوية والمستحضرات الطبيه غير المصرح بتداولها لمخالفتها المعايير الصحية وكذا تهربه من سداد الضرائب المستحقة عليها بالمخالفة للقانون ، فضلاً عن إضطلاعه من خلال سلسلة من الفروع والمنشآت التابعة للشركات المملوكة له بعدد من المحافظات وكذا الترويج لتلك المستحضرات والأعشاب عبر مواقع التواصل الإجتماعى والإدعاء بقدرتها على شفاء الكثير من الأمراض من بينها فيروس "كورونا المستجد" وتحقيق أرباح مالية من جراء ممارسة ذلك النشاط.

   

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد مديريات الأمن والجهات المعنية تم توجيه حملة مكبرة التى يقع فى نطاق إختصاصها فروع الشركات المستهدفة لإستهداف تلك الفروع والمنافذ بالإشتراك مع لجان فنية مختصة مشكلة من الجهات المعنية .

أسفر التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية والأعشاب والمستحضرات الطبية مختلفة الأنواع غير مصرح بتداولها وغير مسجلة.. كما أمكن ضبط كافة الأوراق والمستندات وعدد (49) جهاز كمبيوتر الداله على وقائع التهرب الضريبى.

   

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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