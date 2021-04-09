" ما وراء الصورة " .. معرض بجامعة أسيوط والمؤسسة اليابانية بالقاهرة

لتعريف بحضارات وثقافات الشعوب

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط حرص جامعة أسيوط على الانفتاح والتواصل مع مختلف دول العالم في كافة المجالات العلمية والبحثية و كذلك المجالات الثقافية والفنية وذلك لتعريف بحضارات وثقافات الشعوب المتعددة من خلال تنظيم العديد المحافل والمعارض الفنية التي من شأنها إحداث حركة جمالية وتنويرية ، موضحاً أن إدارة الجامعة لا تألوا جهداً في دعم الحركة الفنية بالجامعة وتشجيع الطلاب على المشاركة والانخراط في كافة أوجه الأنشطة الفنية والثقافية، والتي من شأنها الإسهام في الارتقاء بالذوق الفني للطلاب وتنمية الحس الجمالي لديهم.

وأشار الجمال إلى العلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين المصري والياباني و الذي يعد أحد الشعوب الصديقة وما يربط بين الدولتين من عمل مشروعات مشتركة كثيرة خلال العقود الماضية.

جاء ذلك خلال إفتتاح وقائع معرض "ما وراء الصورة "لعرض بعض الأعمال الفنية لمطبوعات فوتوغرافية يابانية من حقبة السبعينات ، والذي نظمته كلية الفنون الجميلة بالتعاون مع المؤسسة اليابانية بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الفنون الجميلة، وإمى يوموتو مساعد مدير المؤسسة اليابانية بالقاهرة و الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكليلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي الحفناوى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث ،و الدكتورة سحر بطرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، و الدكتور منصور المنسي أستاذ النحت بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة، والدكتور محسن سليم أستاذ النحت الميداني والفراغي بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة ،وبمشاركة لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية .

و من جانبه أشاد الدكتور أحمد المنشاوي خلال الافتتاح بالمستوى الفني والإبداعي للوحات المعروضة داخل المعرض والتي تعكس مهارة ودقة الفنان الياباني و تبرز أصالة التراث الياباني والحس الجمالي له داعياً كافة طلاب الكلية إلى التعرف والإطلاع على الثقافات و الفنون و الاستفادة من الحضارة اليابانية الفنية العريقة و التي تساهم في الارتقاء بالذوق العام ،مؤكداَ على حرصه على إستمرار التعاون العلمى و الثقافى المشترك بين الكلية والمؤسسة خلال الفترة القادمة وتوسيع إطار العمل بين الجانبين فى تنظيم مزيد من الفعاليات والأنشطة الثنائية لتعريف الشعبين المصرى واليابانى بثقافة وحضارة الدول الأخرى.

وأوضح الدكتور منصور المنسي أن معرض ما وراء الصورة يركز على التعبيرات المطبوعة من فترة السبعينات و أوجه الطراز المعماري والفني لأشهر المعالم التاريخية في اليابان والتي تحمل عبق التراث الياباني الأصيل و التي نراها في أعمال 14 فنان من الذين ساعدوا في تطوير حركة الطباعة في عالم الفن الياباني المعاصر و يضم المعرض حوالي 40 عمل فني مقسم إلى جزأين مهتمين بعصر الصور الفوتوغرافية واستخدمها في مجال الطباعة وأخرى عن صور المواد المستقلة بذاتها و الذي يركز على الأعمال التي شكلته مقاصد المادة مثل مواد الخشب والأحجار و الأوراق و القطن و الخداع البصري.

وأعربت إمى يوموتو عن بالغ سعادتها بالتعاون المشترك بين الطرفين و تنمية جوانب التواصل الثقافي بين الحضارتين المصرية واليابانية بما يعود بالنفع على الفنان المصري والياباني و التعرف أكثر عن أبرز المعالم التراثية في دول الشرق الأوسط و آسيا.

وقام رئيس جامعة أسيوط و نائبه بتكريم السيد يوفا كازاوا مدير المؤسسة اليابانية بالقاهرة و مساعدته إمى يوموتو التي قامت نيابة عنه بتسليم هدايا تذكارية تعبر عن جامعة أسيوط.

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