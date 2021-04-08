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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 138 ألف كرتونة رمضان على الأسر المستحقة بالدقهلية

تعبئة الكراتين
تعبئة الكراتين

أشرف اليوم الخميس ،الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية  على بدء أعمال تعبئة "كرتونة رمضان" المتضمنة مواد غذائية و تموينية وياميش رمضان بتكلفة اجمالية 18686750 جنيها لعدد 138000 كرتونة، وذلك من مصنع الأهرام بميت غمر  بعدد 12000 أسرة بالتعاون  مع الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واستمرار تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية خاصة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية والدكتور  محسن المقاول المدير الإقليمي لمؤسسة مصر الخير، لتبدأ على الفور عمليات توزيعها على الأسر المستحقة بنطاق المحافظة من خلال الإدارات الإجتماعية والجمعيات الأهلية على مستوي المحافظة .

وقد أكد نائب المحافظ على حرص المحافظة بكامل أجهزتها على تواصل التنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية  لتوفير احتياجات تلك الاسر  من المواد التموينية والسلع الغذائية اللازمة في شهر رمضان المبارك .

كما وجه الشكر والتقدير لمؤسسة مصر الخير  وللجمعيات الاهلية وللمجتمع المدني علي جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، مشيرا الى ان هناك تعاونا متميزا مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية من خلال مديرية التضامن الاجتماعي لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.

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رمضان الدقهلية الأسر الأكثر احتياجا الأسر الاولى بالرعاية كرتونة رمضان

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