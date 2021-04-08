23 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات فى 6 مشروعات بالعاصمة الإدارية لشركة واحدة

قال محمد العاصى نائب رئيس إحدى الشركات العقارية، إن لديهم العديد من المشروعات العقارية فى العاصمة الإدراية و الساحل الشمالي و العين السخنة.

وأضاف "العاصي" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أهم المشروعات التى قامت بها الشركة كانت فى العاصمة الإدارية وكانت سبب فى تواجد الشركة بالسواق المصري.

وأشار إلى أن الشركة الخاصة بهم بدأت فى عام 2017، وحصلت على المشروعات فى العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن الأسعار فى 2017 مختلفة تماما عن هذا التوقيت.

ولفت إلى أن مدن الجيل الرابع انتشرت فى المشروعات السكنية الجديدة، وأن الشركة الخاصة بهم حققت انجازات كثيرة وانهم يسبقون الجداول الزمنية الموضوعة للمشروعات، موضحا أنه تم الوصل لـ 80% إنجاز من الأعمال التى تنفذ في العاصمة الإدارية.

وأوضح أن لديهم 6 مشروعات فى العاصمة الإدارية، وأن الطرق فى العاصمة ممهدة و تتميز بالمساحات الكبيرة، مضيفا أن 23 مليار جنيه إجمالى الإستثمارات فى 6 مشروعات للشركة بالعاصمة، وأن هناك أقبالا من المواطنين على شراء الوحدات فى العاصمة.

وأكد أن هناك 675 مليون جنيه حجم المبيعات للشركة فى أول يوم لطرح أحد المشروعات، منوها إلى أن الدولة قامت بمشروعات كثيرة خلال الفترة الماضية، وكل ذلك يستلزم أن نقدم الشكر لجميع المسئولين بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.