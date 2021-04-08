عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تواصل حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد استعدادا لشهر رمضان

صدى البلد

تواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس  حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية  لاستقبال شهر رمضان المبارك ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .

 

وأكدت  الوزارة  أن المساجد لها مكانتها وقدسيتها ، وأن الاهتمام بنظافتها وتعقيمها دليل على عظم شأنها ، وعمل يحبه الله ( سبحانه وتعالى ) ورسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ؛  لذلك فإن تعقيم المساجد وتطهيرها والقيام على نظافتها من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة ، وخاصة في شهر رمضان المعظم ، سائلين الله (عز وجل)  أن يمنَّ  علينا برفع البلاء ، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء  وسائر بلاد العالمين .

 

من ناحية أخرى قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وقف إمام مسجد وأمين عهدة وثلاثة عمال  بمديرية أوقاف القاهرة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وذلك بشأن تقصير كل من الآتي أسماؤهم في واجبهم الوظيفي بمسجد (الرحمن علم القرآن) بإدارة أوقاف السلام مديرية أوقاف القاهرة وهم : الشيخ حسام عبد القادر محمد – إمام المسجد ، عبد المنعم عثمان عبد الحميد – أمين عهدة بالمسجد . رضا عيسى على عيسى – عامل بالمسجد ، عبدالعليم حسانين عبد المعطي حسن – عامل بالمسجد  ، محمد عبد الله أمين السيد عامل بالمسجد .

 

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تقرر إيقاف المذكور أسماؤهم ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب بشأن ما نسب إليهم من تقصير تجاه التعديات الواقعة على مسجد “الرحمن علم القرآن” وعدم اتخاذهم ما يلزم لوقف التعدي وإبلاغ جهة عملهم رسميًا بذلك فور وقوع التعدي .

شهر رمضان وزارة الأوقاف تعقيم وتطهير المساجد فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية

موضوعات متعلقة

قصروا في وظيفتهم.. الأوقاف: وقف إمام وأمين عهدة و3 عمال بإدارة السلام

ترشيحاتنا

في حوار| مدير "التناسليات الحيوانية"يوضح كيفية زيادة إنتاج اللحوم والألبان وانخفاض أسعارها

قمصان: مباراة سيمبا صعبة.. والأهلي جاهز لرد الاعتبار

محافظ القليوبية : افتتاح 5 معارض أهلا رمضان لخدمة المواطنين

متفائلون.. أول رد من رئيس البرلمان العربي بشأن القرار الأمريكي الخاص بفلسطين

من قلب القاهرة.. رسالة رئيس البرلمان العربي لـ ملك المغرب

نهاد أبوالقمصان : العنف بين المصريين سببه المناهج الدراسية ..والوزير يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصير الأبيض.. مدرب الترجي يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

السودان يعلن استرداد 95% من أراضي الفشقة الحدودية مع إثيوبيا

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

قدم يوميات ونيس.. وفاة المخرج عبد الحميد أبو المجد

وزيرة الصحة: منع صلاة التهجد خوفا من زيادة التجمعات| شاهد

بسبب انسحاب المنتخب .. منع ربيع ياسين من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

المزيد