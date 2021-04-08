الأوقاف تواصل حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد استعدادا لشهر رمضان

تواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية لاستقبال شهر رمضان المبارك ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .

وأكدت الوزارة أن المساجد لها مكانتها وقدسيتها ، وأن الاهتمام بنظافتها وتعقيمها دليل على عظم شأنها ، وعمل يحبه الله ( سبحانه وتعالى ) ورسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ لذلك فإن تعقيم المساجد وتطهيرها والقيام على نظافتها من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة ، وخاصة في شهر رمضان المعظم ، سائلين الله (عز وجل) أن يمنَّ علينا برفع البلاء ، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين .

من ناحية أخرى قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وقف إمام مسجد وأمين عهدة وثلاثة عمال بمديرية أوقاف القاهرة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وذلك بشأن تقصير كل من الآتي أسماؤهم في واجبهم الوظيفي بمسجد (الرحمن علم القرآن) بإدارة أوقاف السلام مديرية أوقاف القاهرة وهم : الشيخ حسام عبد القادر محمد – إمام المسجد ، عبد المنعم عثمان عبد الحميد – أمين عهدة بالمسجد . رضا عيسى على عيسى – عامل بالمسجد ، عبدالعليم حسانين عبد المعطي حسن – عامل بالمسجد ، محمد عبد الله أمين السيد عامل بالمسجد .

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تقرر إيقاف المذكور أسماؤهم ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب بشأن ما نسب إليهم من تقصير تجاه التعديات الواقعة على مسجد “الرحمن علم القرآن” وعدم اتخاذهم ما يلزم لوقف التعدي وإبلاغ جهة عملهم رسميًا بذلك فور وقوع التعدي .