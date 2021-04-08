السكرتير العام للدقهلية: ضرورة تطبيق قاعدة بيانات كاملة بالإعلانات المرخصة

ترأس اليوم الخميس اللواء عبدالقادر النوري السكرتير العام لمحافظة الدقهلية إجتماع لجنة الإعلانات لمتابعة إجراءات تطبيق لائحة إعلانات المحافظة رقم 15 بشأن الاعلانات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة والتي تم إقرارها.

جاء ذلك بحضور المحاسب محسن طه مدير عام اللجان والمجالس والمحاسب وليد الشال مدير عام الحسابات و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومسئولي المعاينات بإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.



وقال السكرتير العام إن هناك توجيهات لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة بذل المزيد من الجهد لتحصيل المستحقات المتعلقة بالإعلانات لدي كافة الجهات وذلك تنفيذا للقانون وتطبيقا للقواعد المنظمة للعمل في هذا الشأن بهدف دعم الموارد المالية للوحدات المحلية لتعظيم الإستفادة منها في تنفيذ المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطبيق النظام المالي للائحة الاعلانات لسنة 2019 .



وأكد " النوري " علي ضرورة أن يكون لكافة الوحدات المحلية قاعدة بيانات كاملة بالإعلانات التي يتم ترخيصها عن طريق لجنة الإعلانات بالمحافظة أو عن طريق الوحدات المحلية.



ومن جهة أخري أشار السكرتير العام الي ضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات أيضا خاصة بالنظافة متضمنة عدد الوحدات السكنية والمحلات التجارية والعيادات لتسهيل عملية التحصيل للرسوم المقررة ودعما للموارد المالية .



كما تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة للإعلانات بالوحدات المحلية برئاسة رئيس الوحدة المحلية والإدارات المختصة لمتابعة ترخيص الاعلانات بالوحدة المحلية.

كما تقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لإزالة كافة الاعلانات المخالفة والتي تمت بدون ترخيص بالشوارع والميادين نطاق الوحدات المحلية وأيضا الإعلانات التي إنتهت مدة ترخيصها ولم يتم تجديدها والإعلانات المخالفة لشروط الترخيص علي أن تكون تلك الإزالات علي نفقة المخالفين .

وفي ذات السياق وجه السكرتير العام لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بإعداد بيان بعدد طلبات الإعلانات المرخصة وموقف السداد والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفين بالإضافة إلي اعداد بيان شهري بمتحصلات الاعلانات بكل وحدة محلية .

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