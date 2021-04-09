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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة الاتجار فى الاستروكس بالسلام

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابي تتزعمه فتاة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازتهم كمية من مخدر الإستروكس قبل ترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة السلام.

وأمرت جهات التحقيق بارسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام، من القبض على تشكيل عصابي تتزعمه فتاة بالاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتها على كمية من الإستروكس قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

كانت البداية بورود معلومات سرية بقيام شاب وفتاة بتكوين تشكيلا عصابي لترويج المواد المخدرة وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وهم كلا من " إسراء، م " ومحمد " س " وتبين من التحريات قيام المتهم باستقلاله دراجة نارية توك توك تستخدم في أعمال توصيل المواد المخدرة لعملائهم وتقوم المتهمة الرئيسية بتقطيع المواد المخدرة والتواصل مع عملائها وعثر بحوزتهم على ربع كيلو من مخدر الإستروكس، ومبلغ مالى وهاتفين محمول وبسوالهم عن مصدر المضبوطات اقر بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، والمبالغ المالية حصيلة نشاطهم الاجرامي الغير مشروع، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.
 

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