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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستحيل تكون بشر زينا

اعطتني قبلة.. راغب علامة يحكي لأول مرة عن "الشحرورة صباح" .. فيديو

الفنانة الراحلة صباح
الفنانة الراحلة صباح

قال الفنان راغب علامة، إنه شاهد الفنانة الراحلة صباح وهو فى سن صغير، موضحًا : " أول لحظة شوفت صباح كانت النجمة الأولي".   


وأضاف راغب علامة خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج " السيرة " المذاع على قناة " دي إم سي"،  :" صباح كانت تتمشى فى الشارع بكامل الاناقة و الجمال، وكانت امبراطورة  ".


ولفت إلى أن صباح كان هالة وكانت مختلفة عن باقى البشر مؤكدًا "الشحرورة صباح لما قابلتها فى الطفولة كانت مستحيل تكون بشر زينا وعندما اقتربت منها جاء عليا كلبها وبعد ذلك قامت بتقبيلى وتحدثت معى بكل حب".


وأشار إلى أنه بعد أن أصبح نجم تحدث معها عن هذا الموقف، أصبح أصدقاء. 


وتابع : " تأثرت بما مرت به صباح فى الكبر، موضحًا أنها قامت ببيع منزلها وكانت تعيش بمفردها بدون أحد من أبناءها".

 


 

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