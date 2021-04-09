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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لهذا السبب.. تناول يوميا بيضة مسلوقة

صدى البلد

يتجاهل العديد من الأشخاص أهمية تناول وجبة الفطور، ويستيقظون في وقت متأخر، لمباشرة أعمالهم وأنشطتهم، ويلجأ العديد منهم لتناول المشروبات، كالقهوة، ثم تناول الوجبات السريعة، مما يؤثر على صحتهم، ويزيد من فرصة إصابتهم بالعديد من المشاكل الصحية.

وقدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول البيض المسلوق.

فوائد البيض المسلوق :

1- الحفاظ على الوزن:
يعتبر البيض المسلوق من أهم الأكلات التي تساعدك في عدم كسب سعرات حرارية عالية، فهو صحي ومفيد وقليل السعرات الحرارية.

2- تنشيط وظائف الكبد:
تساهم مادة "الكولين" الموجودة بالبيض المسلوق في الحفاظ على صحة الكبد، بالإضافة إلى المساهمة في تنشيطه للقيام بدوره.

3- قدرات عقلية عالية:
يساهم البيض المسلوق في تنشيط الذاكرة وتحسين نسبة التركيز، ولذلك ينصح به كوجبة فطار أساسية للأطفال.

4- تعزيز الجهاز المناعي:
يحتوي البيض على فيتامين A وD وحمض الفوليك، وهي من العناصر التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي.

5- تقوية العظام:
يساهم فيتامين D، الموجود بكثرة بالبيض المسلوق في بناء العظام، وليس ذلك فقط بل يقلل من مخاطر الإصابة بالتهابات المفاصل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعظام...
 

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