مصر تسجل 789 إصابة و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. قتيل وإصابات في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الرئيس التونسي يزور مصر الجمعة

مصر: موقف إثيوبيا يعقد الأزمة ويزيد الاحتقان بالمنطقة

الأمير محمد بن سلمان: السعودية ستكون مركزًا عالميًا للطاقتين.. التقليدية والمتجددة

بدء سريان الحظر الليلي في الكويت

تجدد الصدامات في إيرلندا الشمالية رغم دعوات التهدئة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة، مقارنة مع 783 إصابة و37 وفاة الأربعاء، مشيرةً إلى أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 208082 منها 157889 حالة تم شفاؤها، و12323 وفاة.

وذكرت "الجريدة" أن الرئاسة التونسية أعلنت أن الرئيس قيس سعيد سيتوجه إلى مصر، يوم الجمعة، في زيارة تستغرق 3 أيام، وذلك بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونقلت "الوطن" عن وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، قوله إن الموقف الإثيوبي المتعنت والرافض العودة للمفاوضات بخصوص أزمة سد النهضة معيق وسيؤدي إلى تعقيد الأزمة وزيادة الاحتقان في المنطقة، مجددًا التأكيد على ما تمتع به الجانبان المصري والسوداني من مرونة خلال تلك الجولة، بما يعكس الرغبة الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، مشيراً إلى أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة الكونغو وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن وزارة الخارجية السودانية نفت ادعاءات إثيوبيا حول رفض مصر والسودان مشاركة جنوب إفريقيا في مفاوضات سد النهضة، قائلةً إن "السودان ومصر رحبا بمقترح إشراك جنوب أفريقيا ضمن فريق مفاوضات سد النهضة، وليس صحيحا ما ذكرته إثيوبيا بشأن رفضهما ذلك"، مضيفة: "أبدينا ملاحظات حول منهجية التفاوض وفي ظل تعنت إثيوبيا قررنا عدم استئناف المفاوضات وقدمنا مقترحا بمنح دور أكبر للخبراء".

وقالت "القبس" إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، قال إن افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ( 7 ) مشروعات جديدة، يأتيان تنفيذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعمل على تنمية اقتصاد المملكة العربية السعودية، وفق رؤية 2030، وما يندرج تحتها من مبادرات في قطاع الطاقة المتجددة.

وأضاف أن "المملكة ستكون مركزًا عالميًا للطاقتين التقليدية والمتجددة، وواستمراراً لدورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة، سنواصل هذا الدور لتحقيق الريادة في مجال الطاقة المتجددة".

وأشارت "الوطن" إلى الحظر الجزئي في الكويت، بدأ أمس الخميس، حيث يمتد حتى 22 من الشهر الحالي، في وقت تواجه فيه البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

دوليًا، قالت "الراي" إن الشرطة الأمريكية تعاملت مع حادث إطلاق نار في مدينة براين بولاية تكساس الأمريكية، أسفر عن سقوط قتيل وعدد من المصابين.

وذكرت "الأنباء" أن الصدامات وأعمال العنف تجددت مساء الخميس في إيرلندا الشمالية التي تشهد اضطرابات غير مسبوقة منذ أسبوع، وذلك رغم الدعوات إلى الهدوء التي وجهتها لندن ودبلن وواشنطن. ومنذ أسبوع، تشهد المقاطعة البريطانية مواجهات غير مسبوقة منذ 1998 وتعيد هذه الحوادث التي أسفرت حتى الآن عن أكثر من خمسين جريحا في صفوف الشرطة إلى الأذهان، ذكرى ثلاثة عقود من الأحداث الدامية بين الجمهوريين والوحدويين أدت إلى سقوط 3500 قتيل.