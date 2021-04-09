نجوم المستقبل ... أحمد التهامى يشارك متابعيه بصور من كواليس تصوير مسلسل أحسن أب

نشر الفنان أحمد التهامى عدة صور من كواليس تصوير مسلسل احسن اب وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وعلق التهامى قائلا “ نجوم المستقبل من كواليس مسلسل أحسن أب ".



مسلسل أحسن أب تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول أحد الآباء الذى قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب والعمل يلقى الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الاخر فى حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل فى 15 حلقة لتفادى المط والتطويل فى السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.

مسلسل أحسن أب يشارك فى بطولته بجانب على ربيع كل من كارولين عزمة وسامى مغاورى ومن تأليف سيناريو وحوار محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى.