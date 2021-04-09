بريطانيا تعلق تمويل أوكسفام بعد فضائح جنسية

أعلنت الحكومة البريطانية الخميس تعليق تمويلها لـ"أوكسفام" بعد وقف المنظمة الخيرية اثنين من موظفيها عن العمل في إطار تحقيق عن سلوك جنسي غير لائق وتنمّر في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "يجب على جميع المنظمات التي تطلب الحصول على مساعدات بريطانية أن تفي بالمعايير العالية لضمان الحماية المطلوبة للحفاظ على سلامة الأشخاص الذين يعملون معهم".

وكانت المؤسسة الخيرية التي تعمل في 67 دولة، قالت الجمعة إنها أوقفت هذين الموظفين في إطار تحقيق خارجي بدأ في نوفمبر الماضي.

وأضافت أن التحقيق بدأ بسبب "مزاعم إساءة استخدام السلطة، بما في ذلك التنمر وسوء السلوك الجنسي".

وقالت أوكسفام إنها أبلغت هذا الأمر الى وزارة الخارجية والمفوضية الخيرية، وهي إدارة حكومية تنظم المؤسسات الخيرية.