لمتابعة الإجراءات الوقائية .. حملة موسعة على الأسواق بكفر شكر.. صور

حملة موسعة على الأسواق بكفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة ومركز كفر شكر حملة لمتابعة أعمال تنظيم الأسواق والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مجلس مدينة ومركز كفر شكر: إن الحملة استهدفت متابعة أعمال السوق العمومي بمدينة كفر شكر للتأكد من التزام الباعة بالأماكن المخصصة لهم ، وتطبيق إجراءات التباعد حفاظا على صحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الحملة استهدفت أيضا رفع الإشغالات وتحصيل مستحقات الدولة، من خلال لجنة مشكلة من إدارة المتابعة والإيرادات والإشغالات والنظافة.

وأكد رئيس مدينة كفر شكر أن الحملات مستمرة الأسواق للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، علاوة على تحصيل مستحقات الدولة، تنفيذا لسيادة القانون، وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية.

من ناحية أخرى اعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية رفع درجه الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ استقبالاً لشهر رمضان الكريم وفصل الصيف مع الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات الاستهلاك في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد ونظرا لتزايد استهلاك المواطنين لمياه الشرب في هذه الفترة من كل عام.

ووجه مجاهد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب بكافة المحطات بمختلف المناطق والقطاعات داخل محافظة القليوبية وانتظام العمل بنظام النوبتجيات على مدار 24 ساعة بالإضافة لإيقاف كافة الإجازات إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأكد كافة فرق المتابعة الميدانية بمتابعة كافة البلاغات الواردة من المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت بالإضافة إلى متابعة كافة المشاكل والحالات التي قد تطرأ وخاصة التي قد تؤثر على انتظام ضغوط المياه لدى المواطنين والعمل على متابعتها لحين الانتهاء منها في أسرع وقت.

كما شدد على قطاع المعامل والجودة بضرورة متابعة مآخذ محطات مياه الشرب ورفع عينات مياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه كافة البلاغات والحالات الطارئة، والتنسيق الكامل بين إدارة الخط الساخن والإدارة العامة للأمن لمتابعة البلاغات والحالات الطارئة وخاصة البلاغات المتعلقة بإهدار المياه بمختلف أنواعها؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مع توقيع الغرامات على المخالفين.

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